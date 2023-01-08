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台水抽水站爆管造成大淹水和停水！　張善政：要為受災用戶爭補償

▲台水抽水站爆管大淹水和停水，張善政關切。（圖／新聞處提供）

▲張善政視察平鎮淨水場，了解逐步恢復供水情形。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市因龍潭區三坑抽水站7日管線破裂，造成楊梅、平鎮、中壢、大園等八個地區用戶停水長達30多小時，引發市長張善政重視。張善政8日下午前往平鎮淨水場視察表示，從技術面來說，自來水公司工程人員已盡全力搶修，對此他不忍苛責，但自來水公司應該將恢復供水的相關資訊更早對外宣布，不應有時間上的落差！

張善政強調，未來市府將與自來水公司針對突發事件建立SOP標準作業流程，妥為因應，而對於本次事件受災的居民，也將由社會局協助向自來水公司申請賠償。

▲台水抽水站爆管大淹水和停水，張善政關切。（圖／新聞處提供）

張善政於視察時提及，針對本次因龍潭三坑抽水站破管所造成的大規模停水事件，以及後續因復水工程延誤，導致停水時間延長，經濟部長王美花及台灣自來水公司董事長胡南澤已致電給他，並就本次停水對於桃園市民所造成的不便表達歉意。此外，經濟部長王美花也表達將支持台灣自來水公司以「從優、從速」為原則補償居民損失。

台灣自來水公司第二區管理處長呂崇德說明，三坑抽水站因鋼管老舊產生破裂，仍待進一步檢查發生原因並進行改善，目前已採用另一套管線系統，經測試後已恢復供水；至於恢復供水時間較原先預估更晚的主因，在於破裂位置位於管線最低點，且水管直徑寬達2公尺、前後距離長達2公里，積水量龐大，因此必須調派多輛抽水機投入作業，導致修復時間較原本所預估的更久。

呂處長表示，自來水公司明（9）日將與停水受災戶進行協商，預計10日將舉行協商會議，採從寬、從速的方式處理賠償事宜，預估災損金額在10萬元以內的案件，可於農曆年前完成賠償。此外，桃園市政府消防局為因應民生用水需求，今（8）日截至下午6時為止，累計已出動27車次水車至各區送水，總計提供168公噸，便利市民就近取水。

包括市府經發局長張誠、社會局長陳寶民、新聞處長羅楚東、台灣自來水公司第二區管理處處長呂崇德、平鎮淨水場場長秦景榮等均一同視察。

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