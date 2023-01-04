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台東縣長饒慶鈴慰問南迴第一線辛勞同仁　並致贈數位紅包

▲縣長饒慶鈴慰勉南迴第一線辛勞同仁致贈數位紅包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣長饒慶鈴慰勉南迴第一線辛勞同仁致贈數位紅包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣長饒慶鈴4日起下鄉拜年，同時致贈同仁與洽公民眾數位紅包「台東金幣」100枚，首日來到南迴地區四鄉，饒慶鈴表示，安排前往全縣各屬機關及鄉鎮市公所拜年，是包含感謝同仁辛勞付出，慰勉春節期間無法休假的第一線執勤同仁，同時致贈數位紅包，預祝大家新年快樂，今年有10天春節連假，南迴台9線是外縣市進入台東交通第一線，交通順暢是重要的因素，非常感謝警察同仁及公路單位的辛勞，並犧牲假期與家人團聚時間，維護交通及治安。

▲縣長饒慶鈴慰勉南迴第一線辛勞同仁致贈數位紅包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴4日上午8點55分首先前往達仁鄉公所，發送數位紅包領取「台東金幣」100枚，預祝同仁及鄉親在新的一年「揚眉兔氣、諸事大吉」，接續前往消防、警察、衛生、戶政、大武區家庭福利服務中心等單位。

▲縣長饒慶鈴慰勉南迴第一線辛勞同仁致贈數位紅包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

國際發展及計畫處指出，農曆春節前夕，縣長饒慶鈴與縣府團隊循往例將前往南迴線、縱谷線、海岸線及台東市、卑南等地區與鄉親及公務同仁拜早年、發送台東金幣數位紅包，也會特別安排前往中央市場，向鄉親們拜年。

國計處處長曹劍秋說明，只要下載並開啟「TTPush」APP填寫問券即可獲得100枚台東金幣，「台東金幣」是附屬於「TT Push」APP的虛擬貨幣，民眾只需在手機下載TTPush APP，就能查詢到申請案件狀況、中低收入補助訊息、稅務通知提醒、停車費繳費提醒等與民生息息相關之縣府業務，也歡迎加入V型人(台東數位縣民)的行列。

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