療養院門口鎮長修女齊鳴槍　清晨盲人環台路跑關山出發

▲3日清晨盲人環台路跑關山出發。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



第6屆盲人環台公益路跑活動3日清晨七點於台東縣關山鎮準時出發，在連日降雨後終於迎來今年第一道曙光。台東縣關山鎮長彭成豐與聖十字架療養院的修女們，特地為盲人選手們祈禱祝福過程順利，路跑主辦單位出發前則捐款療養院，藉此感謝修女和療養院照護人員對院民照顧的無微不至。

公益環台路跑活動第11天有3位盲跑者在陪跑員的協助下將前進今天的終點花蓮縣「玉里家扶中心」，42公里的距離對盲跑者而言不只考驗體力也因為連日推動更需堅持毅力。鎮長彭成豐感謝主辦單位將愛心廣及到小鎮，也期盼大家把關山當成自己的家有空常回來。





台北公益路跑扶輪社許漢隆社長表示，今年盲人環台活動主題是「愛募年菜 因為有你在」活動，將為弱勢團體募集10000份的年菜。每份1000元希望能讓弱勢族群開心過個好年，另外送愛關懷還包括社福「自閉症總會、台中惠明教養院、宜蘭縣自閉症協會、高雄匠愛家園、台東牧心智能發展中心、花蓮家扶中心、仁友愛心家園、香園教養院、聖十字架療養院。



鳴槍起跑前聖十字架療養院的王鳳仙主任也帶領所有人員進行祈福禱告，修女們也在活動看板上簽名表示行動支持。公益路跑扶輪社送給彭成豐和修女們「一群傻瓜繞台灣」是專為盲人環台路跑活動整理出書而成的書；許漢隆指出，利用紀錄路跑的感動過程以文字敘述的方式向社會大眾顯現出他們強韌的生命力，更希望未來有更多的力量加入參與。