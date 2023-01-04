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馬蘭榮家與東大幼教系合辦職場環境體驗　第2波開跑

▲馬蘭榮家與東大幼教系合辦職場環境體驗第2波。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲馬蘭榮家與東大幼教系合辦職場環境體驗第2波。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

馬蘭榮家與台東大學幼教系合辦職場環境初體驗課程受到師生熱烈迴響，幼教系學生3日再至馬蘭榮家，為長者共同製作喜氣洋洋，溫馨祥和之新春掛飾製作，並藉由與長者共融共處，增加彼此瞭解，提升學生們學習動機及興趣，並透過參訪行程，認識瞭解「青銀共居」於馬蘭榮家推行情形。

台東大學幼教系熊同鑫教授，用心規劃老幼共學、世代同歡的戶外活動，更進一步與榮家合辦學生職場初體驗活動，讓大三大四學生，進至榮家與長者互動，增進職場適應力，繼第一波帶領學生至馬蘭榮家進行「老人與家庭」課程之實務學習後，於3日再由學生們分組於榮家活動中心與長者們共同製作溫馨之春節吊飾，經過一番合作及努力，榮家長者與學生們共同製作之作品呈現，學生與長者們共融共學，使榮家充滿著新春之祥和氛圍，學生們對入住老人機構長者生活，也有更進一步瞭解，增進將來職場生活體驗。

▲馬蘭榮家與東大幼教系合辦職場環境體驗第2波。（圖／記者楊漢聲翻攝）

馬蘭榮家表示，馬蘭榮家推行輔導會政策，將榮家家庭化與社區融合、社會化。歡迎台東大學師生再次到來與長輩們互相學習活動，本家目前已是青銀共居的示範機構；期望將來也能形塑老幼共學，世代共融的典範模式。

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