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台東環保局籲勿自行代購買賣國外環境用藥　違者可罰30萬元

▲攜帶回國的環境用藥商品只能自用不可以販售。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲攜帶回國的環境用藥商品只能自用不可以販售。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

國門解封，許多民眾習慣出國旅遊兼代購，在國外商店採購「一般環境用藥」，回國後於各大網路平台或實體店面刊登廣告販售，台東縣環保局表示，此行為已違反環保法令規定，由國外攜帶進來的環境用藥商品只能自用不可以販售，且如有廣告行為者，可依環境用藥管理法罰款6萬元至30萬元，若有販售行為者，則可依同法罰款3萬元至15萬元。

台東縣政府表示，國外代購回國的環境用藥，例如防蚊吊掛片、驅蚊器、蟑螂藥或殺蟲劑等商品，雖號稱效果絕佳，但目前所查核到的商品均屬未經行政院環境保護署核准製造或輸入，且未經國家驗證許可的環境用藥，商品成分及濃度不明，除無法保證效果外，最重要的是可能對環境及人體健康造成危害，提醒民眾勿於網路平台、市場或夜市等地方購買來路不明的環境用藥。

環保局指出，根據環境用藥管理法相關規定，如有為環境用藥廣告的行為，需持有環境用藥許可證、環境用藥販賣業或病媒防治業許可執照，才可以刊登廣告；如果自行刊登廣告販售國外購買的環境用藥即屬於違法行為。

環保局進一步指出，如確實有國外購入環境用藥的需求，僅能攜帶不超過1公斤固體或液體的環境用藥入境，超量部分須退運，最重要的是攜帶進來的環境用藥商品只能自用不可以販售！請大家一定要注意，切勿心存僥倖，以身試法。

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