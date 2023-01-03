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看美景別亂停！台20線彎道路段停車　台東警：最高罰1200元

▲在設有彎道標誌路段停車，處新台幣600至1,200元以下罰鍰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲在設有彎道標誌路段停車，處新台幣600至1,200元以下罰鍰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台20線全線在工程人員歷經13年的修整下，終於自去(111)年5月1日「有條件通車」，鬼斧神工的峽谷及自然美景，吸引大批國(內)外旅(遊)客前往朝聖。但台20線因路幅較小且彎路較多，有許多遊(客)因要拍照而臨停，此舉不僅影響車流，也可能造成意外事故的發生。

▲在設有彎道標誌路段停車，處新台幣600至1,200元以下罰鍰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山警察分局提醒民眾，台20線畫設紅線部分，絕不可停車；劃設白線部分，依「道路交通管理處罰條例」五十六條一項二款規定「在設有彎道標誌路段停車」處新台幣600至1,200元以下罰鍰。為了大眾行車安全，請切勿在彎道(臨)停車，以避免意外事故發生。

▲在設有彎道標誌路段停車，處新台幣600至1,200元以下罰鍰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山警察分局表示，「112年加強重要節日安全維護工作」從112年1月1日22時起至1月30日24時止，為期30天，期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，並結合協勤民力，期建構祥和安全的氛圍，讓縣民及旅(遊)客，都能快樂過好年；另嚴正重申，民眾返鄉團聚餐敘，切勿飲酒駕車，以免樂極生悲，造成不可逆憾事發生！酒後請親友或找專職代駕，亦可搭乘計程車，以確保自身和他人的生命財產安全！

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