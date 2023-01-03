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酒後騎車！驚人酒測值曝　不戴安全帽還赤腳...暖警先買鞋送他

▲警攔未戴安全帽民眾，酒測超標依法送辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警攔未戴安全帽民眾，酒測超標依法送辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣鹿野鄉一名王姓(61歲)民眾，於2日12時左右騎乘機車未戴安全帽，鹿野分駐所警員將其攔停。結果一靠近便聞到濃烈酒氣，後經實施呼氣酒精測定器檢測，酒精濃度高達0.81mg/l，警員發現他沒穿鞋，天氣又冷又飄雨，員警還買拖鞋請他穿上，再依法移送台東地檢署偵辦。

關山警察分局3天元旦連續假期期間，為維護民眾行的安全，除取締交通違規外，更針對「酒駕零容忍」加強取締。於2日12時左右，鹿野分駐所警員巡經市區中華路路段，發現有一民眾未戴安全帽，此時天氣又冷、又飄小雨，遂上前將其攔停。員警一靠近，濃烈酒氣撲鼻而來，臉上又有明顯酒容，遂以呼氣酒精測定器實施酒測，果不出其然，酒測值高達0.81mg/l。員警以現行犯將其逮捕，但發現其「光腳ㄚ」，員警還暖心自掏腰包購置拖鞋讓他穿上，再將其移送法辦。

關山警察分局表示，「112年加強重要節日安全維護工作」從112年1月1日22時起至1月30日24時止，為期30天，期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，並結合協勤民力，期建構祥和安全的氛圍，讓縣民及旅(遊)客，都能快樂過好年；另嚴正重申，民眾返鄉團聚餐敘，切勿飲酒駕車，以免樂極生悲，造成不可逆憾事發生！酒後請親友或找專職代駕，亦可搭乘計程車，以確保自身和他人的生命財產安全！

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