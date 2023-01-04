未婚媽跨年連假走進網咖產子...伴屍5小時　包廂內部曝光

▲台中一名潘姓女子在網咖單人包廂內產子後涉嫌殺嬰，其包廂內部曝光，圖為雙人包廂。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華、許權毅、鄧木卿／台中報導

令人心痛！台中市中區東協廣場中一間網咖，3日驚傳一名24歲潘姓女子在網咖單人包廂內產下男嬰後，涉嫌將男嬰掐死後裝入黑色塑膠袋，在網咖單人包廂內伴屍5小時。離奇的是，過程5個小時全程無人發現異狀，網咖老闆甚至到警察上門才知道出事。而案發的網咖在中區已經營近20年，消費低廉，單人包廂3小時僅130元，現內部裝潢也曝光。

▲妙齡女在客滿網咖產子5小時無人知，老闆見警察來嚇傻才知道出事。（圖／記者許權毅攝）



案發之後，3日傍晚，《ETtoday新聞雲》記者佯裝消費者要進入消費，記者一進入網咖，發現老闆癱坐在個人區的第一個位置，眼神迷茫。老闆見到客人上門後，趕緊拉上口罩，請櫃檯招呼。記者詢問是否有單人包廂，但櫃台支支吾吾回應「暫時沒有」，遂開了雙人包廂讓記者進入。

包廂內部有電視、電腦，薄床墊。記者進入網咖發現單人包廂幾乎全滿，包廂外全都是鞋子，但無人發現潘女在其中一包廂產子，研判係因所有人幾乎戴上耳機，除非走出包廂上廁所，根本不會拿下耳機，才會無人發現異狀。但當記者還在拍攝周邊畫面時，老闆發現記者身分，搶走桌上收據，將記者趕出，要求不要拍照。

▲潘女的單人包廂內，一地的羊水、死去的男嬰被裹在塑膠袋中放置地上。（圖／記者許權毅攝）



依據網咖官方臉書上說明，網咖內除了一般座位外，還有單雙人包廂，內有電視、電腦，價格便宜，單人包廂3小時僅130元、6小時260元、10小時390元、16小時500元、24小時也只要700元，並提供免費飲料和漫畫雜誌自由免費取。

台中市警消在3日凌晨2點多獲報到場，發現四肢健全、毛髮旺盛的男嬰包裹在塑膠袋中，但男嬰全身僵硬、發紺，已明顯死亡，並未送醫，後續交由員警處理。檢察官將在5日與法醫前往相驗，確認男嬰是生產過程中死亡、產前死胎，還是產後遭外力致死，解剖追查，釐清案情。