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社會 社會焦點 保障人權

獨／不知旁邊出人命　滿屋客人泡網咖只顧打GAME...警察來了也不理

▲網咖產子,內部格局。（圖／記者許權毅攝）

▲台中未婚媽潘女在網咖產子，網咖內部格局曝光，潘女在店內最角落產子涉殺嬰。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中驚傳一名未婚24歲潘姓女子在東協廣場內一間網咖單人包廂產子、涉嫌殺嬰，檢警到場發現包廂內滿是羊水、鮮血，死嬰孩被包在黑色塑膠袋中，立刻拉起封鎖線，忙進忙出鑑識。但潘女待的單人包廂在店內右側最後一間，除老闆及一組客人外，全部包廂客人竟都在專心打GAME，沒人發現潘女產子，更沒人知曉自己身處命案現場，讓人毛骨悚然。

▲台中,網咖,產子,殺嬰。（圖／記者許權毅攝）

▲包廂內部有電視、電腦，案發當時單人包廂全滿，圖為雙人包廂。（圖／記者許權毅攝）

根據記者實際觀察，從大門進入可看到中間開放式的單人座位區，右側是單人包廂區、左邊是雙人包廂區，而潘女所待的包廂是在右側最角落。3日傍晚5點左右，檢警還在現場拉起封鎖線、採集證據，但右側單人包廂全滿，包廂外都是鞋子。

▲台中,網咖,產子,殺嬰。（圖／記者許權毅攝）

▲檢警拉起封鎖線在現場採證時，其他包廂內民眾繼續打game，不知自己身處命案現場。（圖／記者許權毅攝）

記者也發現，店裡的消費者各式各樣的人都有，大多以中年男性為主，但是也有部分年輕學生、女性，通通戴起耳機專心盯著螢幕。期間有其他包廂消費者走出包廂換漫畫，看到警察到來後多看兩眼也不為所動，換完漫畫又走回包廂繼續打GAME。

▲台中,網咖,產子,殺嬰。（圖／記者許權毅攝）

案發的網咖在台中中區已是老牌網咖，有單雙人包廂，內有電視、電腦，價格便宜，單人包廂3小時僅130元、6小時260元、10小時390元、16小時500元、24小時也只要700元，還提供免費飲料和漫畫雜誌自由免費取用，是不少宅男宅女愛去的處所。

▲台中,網咖,產子,殺嬰。（圖／記者許權毅攝）

▲網咖裡有泡麵、飲料、漫畫，包廂內消費者除非外食或上廁所，沒人知道其他包廂發生何事。（圖／記者許權毅攝）

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