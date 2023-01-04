台中網咖驚見死嬰！24歲女生2胎「1死1送人」　檢朝殺嬰罪偵辦

記者許權毅、閔文昱／台中報導

台中市中區一家20多年網咖3日驚傳有死嬰，經查為一名24歲潘姓女子2日晚間在網咖突然腹部陣痛生下男嬰，疑似不知如何處理，把男嬰連同臍帶、胎盤、毛巾、衛生棉全裝入黑色塑膠袋，並涉嫌將男嬰掐死，直到5小時後友人報案，案件才曝光。對此，檢方初步認定，男嬰是遭潘女殺害，全案將朝殺嬰罪嫌方向偵辦。

潘女早在1個多禮拜前就出現在網咖，2日晚間8點多突然腹痛，10點多嬰兒已生出來，不過在幾乎客滿的網咖裡竟沒人發現潘女產子，女子產子後5小時，因友人內心過意不去，凌晨2點多到派出所報案，整起案件才曝光。

▲潘女在網咖疑掐死早產男嬰，屍體臍帶胎盤全裝進黑色塑膠袋。（圖／記者許權毅攝，下同）

消防人員凌晨2點多到場，翻開塑膠袋，發現男嬰已全身僵硬、發紺、嘴唇發黑，身上還留有胎便，明顯死亡，因此沒有送醫。潘女則因大量出血現正在醫院治療中。台中地檢署檢察官3日會同法醫相驗男嬰遺體，初步認定男嬰遭潘女殺害，但還無法判定死因，將擇期解剖進一步釐清。

據了解，潘女生了2個小孩，第1個小孩的生父不願養育，她只好送人扶養，第2個跟了另一個男人，不料這1個還來不及看看世界就死了，潘女不被家人諒解，無業也無家可歸，只好整天泡在網咖裡。社會局表示，潘女現在住院中，社工已完成訪視，後續也將訪視家屬。

▲潘女生了第1胎後，因無力扶養送人，不料第2胎的男嬰卻慘死在網咖內。

目前全案由地檢署朝刑法第274條殺嬰罪嫌方向偵辦，事發經過及嬰兒死因尚待進一步釐清。