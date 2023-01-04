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未婚媽掐死男嬰！　網咖經營逾10年網友讚5星...今大門深鎖關臉書

▲▼台中市發生命案的網咖，成立已逾10年，消費者留言狂讚五星級享受，不過今天大門深鎖，連臉書也關閉。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲▼台中市發生命案的網咖，成立已逾10年，消費者留言狂讚五星級享受，不過今天大門深鎖，連臉書也關閉。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市潘姓女子在東協廣場一處24小時營業的網咖內產子且嬰兒意外死亡，引發社會熱議，該網咖成立於2011年，標榜便宜、服務親切，有吃有住，還有電影、漫畫可看，3小時收費130元，24小時700元，不少網友留言大讚五星級享受，如今因命案曝光，店家不堪其擾，索性關了臉書也暫停營業。

▲▼台中市發生命案的網咖，成立已逾10年，消費者留言狂讚五星級享受，不過今天大門深鎖，連臉書也關閉。（圖／記者許權毅攝，下同）

「很不錯又休閒的地方、還有包廂可睡覺、一邊玩遊戲、 一邊看電視、超推、服務人員又好」、「空間大價格便宜」、「好地方、下次再來」、「櫃台妹妹很客氣」、「如果可以洗澡就太棒了」，去過的民眾幾乎都留下好評，還給予滿分5分的評價。

▲▼台中市發生命案的網咖，成立已逾10年，消費者留言狂讚五星級享受，不過今天大門深鎖，連臉書也關閉。（圖／記者許權毅攝，下同）

該網咖消費方式，包廂3小時130元、10小時400元，24小時700元，消費過的客人不但大推，還拍影片介紹背包客來台中的首選，「俗擱大碗」，如今隨著命案發生，不但警方頻頻到場鑑識、周遭店家也議論紛紛，老闆乾脆把客人請走不營業了，連臉書也關閉，眼不見為淨，只是何時才復業，只有老闆自己知道。

▲▼台中市發生命案的網咖，成立已逾10年，消費者留言狂讚五星級享受，不過今天大門深鎖，連臉書也關閉。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據了解，網咖業者不會接受流浪漢或是外觀看起來衛生不好的客人，維持店內衛生環境水準，但若只是衣著不是很乾淨完整，就會叫他們去廁所洗手洗腳梳洗一下，就可入內消費。

▲▼台中市發生命案的網咖，成立已逾10年，消費者留言狂讚五星級享受，不過今天大門深鎖，連臉書也關閉。（圖／記者鄧木卿翻攝）

該整棟分成A棟、B棟、C棟，1、2、3樓可以互通，發生命案的是A棟（Ａ棟只有9、10、12樓有營業），9樓是網咖，10樓是小旅店，12樓是外勞舞廳（沒有招牌），其他都是荒廢店面。

▲▼台中市發生命案的網咖，成立已逾10年，消費者留言狂讚五星級享受，不過今天大門深鎖，連臉書也關閉。（圖／記者鄧木卿翻攝）

Ａ棟電梯可以直通網咖跟旅店，但移工比較少用，主要是經濟較不好或是年輕人會出入。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼消費過的客人都留下好評，大推是五星級享受。（圖／網咖臉書，下同）

這對網咖的夫妻業者，早在2011年、第一廣場還很興盛的時候就在這邊營業，但受疫情影響，轉為更低價，能夠接受客源也慢慢放寬，但還是有底線，會帶著員工到處擦擦刷刷、擦漂白水，維持清潔。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

附近其他店家說，這對夫妻很正派，這次案件對他們來說是無妄之災，夫妻人很好，例如管委會的洗水塔之類事情，都會跟他們請教，他們也樂意指導說明。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

命案發生後，警方也在A棟一樓門口，新增巡邏箱，維護當地治安。
 

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