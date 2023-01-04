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社會 社會焦點 保障人權

未婚媽網咖產子伴屍　常客當晚睡她隔壁：完全沒聽見生子哀號聲

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲1名年約40歲的男子，是該間網咖常客，潘女生子當晚他就住在隔壁包廂。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市24歲潘姓女子2日在中區一間網咖產下男嬰，發現男嬰沒有呼吸心跳後，嚇得將其裝進黑色塑膠袋，經友人於3日凌晨報案，救護人員發現男嬰已明顯死亡，檢方安排明日解剖遺體，以釐清死因。當晚在潘女隔壁間消費的常客表示，案發期間沒有聽到女子生子的哀號聲，直到警消到場才知道發生事情。

男子年約40歲，是該間網咖的常客。他表示，他這次入住3天，原預計住到今天(4日)下午2時，但案發後店家已經暫時歇業，不讓客人繼續住。男子說，以前從沒見過潘女，這兩天看到她時，其身穿白色外套、身材纖細，看不出來有孕在身。

男子表示，前天潘女生子時，完全沒有聽到她的叫聲，也沒其他聲響，因此當時他並不知道潘女生孩子的情形，直至3日凌晨2時許，他在睡夢中被到場的警員吵醒，詢問過後才得知發生此事。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市中區的一間網咖發生女子產子疑棄屍案件。（圖／記者許權毅攝）

男子告訴記者，無論是哪種房型，都可免費觀看店內的漫畫，並暢飲任何飲料，去年包日價格為700元，今年稍微漲價至750元，他這次是入住單人包廂，潘女住他隔壁，也是單人包廂。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼男子說，和式房型是店內最高級的包廂；店內飲料暢飲，食物另計。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

針對此案，台中市政府社會局表示，該名未婚媽媽因身體虛弱住院中，經了解該個案沒有領取相關的福利補助，社會局後續將協助嬰兒的喪葬事宜，也會評估家庭的經濟狀況及女子未來的生活規劃。目前社工已完成訪視，後續也將訪視家屬。全案正由地檢署指揮調查偵辦，事發經過及嬰兒死因尚待進一步釐清。

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