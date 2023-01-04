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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超收全民最多拿6千元！沈富雄揭急轉髮夾彎內幕：民進黨正在走下坡

記者崔子柔／綜合報導

總統蔡英文先前稱超徵稅收不會普發現金，行政院長蘇貞昌則在隔2天後說，會扣除必要規劃後，把剩餘的錢共享給大家，金額每人最多6千元。前立委沈富雄認為，政策會出現急轉「髮夾彎」的變化，是因為民進黨選舉大敗後想好好治國，結果又敵不過黨內民意代表的聲音。

沈富雄昨（3）日晚間在政論節目《少康戰情室》表示，他這次難得對蔡英文團隊的做法感到有些肯定，也是第一次感受到蔡政府「想認真治國」，他認為，背後的原因是民進黨在九合一大選慘敗、走下坡，才會出現突然積極的狀況。

▲▼新台幣,鈔票,千鈔,荷包（圖／記者劉維榛攝）

▲行政院擬在春節後，匯入每人帳戶5千元。（圖／記者劉維榛攝）

沈富雄指出，雖然民進黨想治國，卻不得其法，最後表現得像是無能的政府，完全沒有財政紀律，他表示，只有應稅額低估、稅率過高2種可能會發生超徵稅收，這是財政部、國稅局必須負責的，卻沒有人去檢討。

沈富雄表示，這些錢規劃要給台電、勞保局、健保局等，然而這些部門憑什麼得到補貼，是因為政府平時不敢向老百姓收錢，突然間出現一塊大餅，就剛好拿來補貼，「這是完全沒有紀律」。

沈富雄指出，一個有能的政府會訂好什麼項目該收多少、該給多少，台灣政府現在簡直是亂髮無章，而且本來想往正確的方向前進，但因為民意代表反對聲浪太大，又無法執行，「因為民意代表就是要票，這是用錢換來的」。

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