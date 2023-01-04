全家去日本！被「15親友託代購」人夫崩潰...過來人曝1招拒絕

▲網友好不容易帶全家去日本，沒想到卻被15名親友要求要代購，讓他超困擾。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

不少人都趁近期邊境解封安排出國行程，有網友就透露全家到日本見家人，沒想到消息曝光後卻讓周遭親朋好友紛紛要求代購，自己跟小孩的東西就裝不完，還要幫這些人買東西害自己行李超重，他也上網求救到底要怎麼擺脫親友代購，立馬就有不少網友紛紛分享自己的絕招，如「收代購費」、「直接拒絕說沒行李位子了」。

一名男網友在PTT發文表示，自己帶著老婆小孩去日本，去了3個多禮拜，「至今已有至少15個親朋好友托代購（8成都是要買藥），尤其有些長輩們，都是直接傳個照片來，說幫我這個買一盒、這個買一瓶之類的，也沒有再問方不方便什麼的」，讓他相當崩潰。

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原PO透露自己還要帶小朋友的尿布衣服等等，行李就很多了，「行李都快超重了，還要應付這些人的東西」。他也表示，自己從沒要求別人出國在外要幫忙買東西，因為覺得很不方便，不解「但怎麼總有那麼多人覺得託人買東西好像沒什麼，甚至理所當然？」因此想問大家要怎麼拒絕這種事情。

▲男網友表示，這些親友8成都是要買藥品，大罐小罐害他行李快超重。（示意圖／翻攝自pixabay）

網友看了紛紛給建議，「直接說行李超重，有超重費，這樣你們會虧錢」、「直接拒絕就好啊」、「你幫這些人買你人生也不會更好」、「直接說不方便阿，早黑早享受，想當爛好人就吞了吧」、「跟他收代購費」、「有些親戚更噁心，跟他收錢還會去其他親戚咬耳朵，說一點小錢也要收」、「跟他們收錢會計較匯率的，有沒有遇過」、「直接說沒時間排代購行程、行李放不下，想理由應該不難」。

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