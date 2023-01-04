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交往6年「很少花錢在女友身上」　他語出驚人：不想幫別人養老婆

原PO表示，男友不想花錢在她身上，因為不想養別人老婆。（示意圖／Pexels）

▲原PO表示，如果暗示送禮物，男友就會說「那妳就去找一個那樣的男生啊。」（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

伴侶說這種話，你做何感想？近日一位網友說，她跟男友交往6年，但男友很少花錢在她身上，她很羨慕別人男友都會送女方東西，而她暗示男友後，竟被他回，「不想幫別人養老婆。」

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，「跟男友在一起6年了，他很少花錢在我身上，我也沒有說一定要花錢在我身上，只是有時候看到別人的男友送了什麼給女方，都會覺得很羨慕，看到的時候都會跟我男友說，然後暗示他一下。」男友說，「那妳就去找一個那樣的男生啊。」這讓原PO聽了很無言。

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幾天後，男友坦言，不想花錢是不想幫別人養老婆。原PO嘆，「聽到的當下是真的很難過，因為我花了6年的青春在他身上，他卻這樣跟我說，如果我真的要怎樣的話為什麼還要繼續留在他身邊？每當我跟他說，那我們去登記的時候，他總說沒有房沒有錢，說實在的在一起6年了，總覺得他沒有想要娶我的意思。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「版主可以清醒了，他沒打算和妳結婚」、「有沒有可能妳也在養別人的老公，該分了好嗎」、「我只問那妳會主動送東西給他？他的6年就不是時間」、「其實我覺得吵什麼男權女權都多餘了，今天原原PO就是被拒絕當結婚對象了呀」。

原PO在留言區說，她以前有送過男友幾千元的東西，也不止一次，「那些只會說我沒送對方東西還要求對方要送我的是不是該出來道歉了？還說是只會在網路後面嘴砲而已，因為近幾年家裡寵物生病才沒再送過他東西，他也是有送過我一次幾千塊的東西，偶爾我買東西例如1300元的東西，他可能就幫我出個300塊。」

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