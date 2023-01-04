10年老A片平台「無預警倒了」！老司機驚淚奔：我的片單啊

▲有網友想來新年第一發，卻發現連不上A片網。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名成人網站「ThisAV」營運10年，陪伴無數人長大，日前卻傳出無預警關閉！有網友先後在2、3日發現打不開ThisAV，震驚在PTT和Dcard發文「ThisAV倒了？」讓大批網友直呼不捨，「充滿回憶的ThisAV已經連不上了」、「oh no！我的片單qwq」、「國中常用的網站」、「悲報！」

有網友2日在PTT的八卦板（Gossiping）問卦「ThisAV倒了？」說他想來「2023年第一發」的時候，突然發現充滿回憶的ThisAV已經連不上了，忍不住淚呼，「雖然介面陽春、搜尋功能不是很好用，不過各個經典的系列，還有我那珍藏的片單都成為泡影，嗚嗚嗚！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

3日也有人在Dcard發文，「This av（應為ThisAV）倒了？？！」震驚表示「X北！真假？難怪我一直連不上，上網搜尋網頁，沒想到看到這個消息。oh no！我的片單qwq！」不少老司機更默默流下兩行眼淚，「真的連不上欸！希望只是臨時掛了」、「ThisAV=上古神獸」、「前幾天要看時，就一直lag轉圈圈」、「一些舊經典片只有那有」、「『該網站正在出售』，三小？神站就這樣沒了。」

其中，有網友提到「記得ThisAV好像做過很有gust的事？」據悉，ThisAV是香港成人影片網站，營運超過10年，曾多次表態力挺社運，包括在2012關站挺中學生遊行、2014年以「看A片請翻牆」活動挺佔中等等。