蘇貞昌512天前喊「發現金會存起來」　網開酸：這次不怕了？

▲有人酸蘇貞昌也使出「時空背景之術」。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

總統蔡英文元旦談話時才說「錢要花在刀口上」，日前卻呼應行政院長蘇貞昌3日決議，預計將超徵的1800億元扣掉必要規劃後，以發現金方式「全民共享」，態度急轉「髮夾彎」。但轉彎的不只蔡英文，就有人回顧2021年8月，蘇貞昌在發行五倍券前曾強調，現金不可能限期使用，甚至會被存起來，「怎麼這次不怕被存起來了？」

「讓我們回顧一下。」這位網友在PTT的政黑板（HatePolitics）發文，回溯到2021年8月初，針對行政院研擬發放「振興五倍券」，蘇貞昌受訪時表示，發放三倍券、五倍券之所以比現金好，是因為三倍券、五倍券必須限期使用，現金不可能限期使用，甚至可能會被存起來。

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接著跳回昨（3）日定調「發現金」，蘇貞昌說，4500億中，700億是地方的不能動，剩下的3800億，1000億做為補貼勞健保和電價因應，1000億做為強韌經濟，1800億要預留不時之需及全民共享，「我們規劃在這個額度跟全民共享，用發現金的方式。」蘇貞昌強調，這要有法源的根據和預算的編列，要經立法院同意，不是私下發紅包。

這讓PO直酸，「怎麼這次不怕被存起來了？求說明？」話題也瞬間炸開，「時空背景不同，謝謝指教」、「這種時期撒錢，今年有好戲看了，各位喜迎大漲價時代」、「現在又變成要存起來惹？那還發個屁啊」、「要人民存起來？不要發就好了。」

不過，也有網友解釋兩者差異，「因為這是要把多收的稅金還給人民，不是要舉債來刺激消費」、「這個的財源就是增加的稅收，又不是舉債，有什麼好罵的？」