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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若「侯盧配」成真要接新北還是台中？　江啟臣：這裡面有3個假設

▲▼ 江啟臣 。（圖／記者崔至雲攝）

▲江啟臣。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市長侯友宜被視為國民黨參選2024總統大選的熱門人選，不少人點名台中市長盧秀燕可以與侯搭檔，盧昨日表態「怎樣的組合都可談」；對此，現任立委江啟臣表示，這是假設中的假設，第一個假設是他們都要去選，第二個假設是他們都會贏，才會有第三個假設是誰要出來選。

各政黨對於角逐2024總統大選的人選已有熱烈討論，侯友宜目前是國民黨內呼聲最高，而副手人選也已有人認為盧秀燕是不錯的人選。盧秀燕昨日下午和國民黨主席朱立倫到台北市為補選立委候選人王鴻薇站台，面對「侯盧配」的可能性，首度鬆口表示，「國民黨人才濟濟，只要對台灣好、人民好、各縣市怎麼樣的組合都可以談、都可以考慮」。

江啟臣今受訪時表示，大家對2024一定都有很多的想法和建議，這時候拿出來談不是壞事，但是贏才是最重要的，2024對國民黨來說至關重要，什麼樣的人選搭配跟組合，最重要的是要能贏，而且還是要能夠團結合作，否則再怎麼夢幻人選，不團結、不合作，恐怕最後都會幻滅。

對於盧秀燕的言論似乎是要黨直接徵召她？江啟臣笑說，這他沒辦法代替她回答，要問盧和朱立倫。

媒體追問，若侯盧真的搭檔選正副總統，江有可能接班新北或台中哪一個？江啟臣說，這都是假設中的假設，要假設他們兩個都去選，假設他們都選贏，才有假設誰來補選，但最重要的就黨的提名來講，總統候選人至關重要的事情，怎樣有一個公開透明公正的機制，最後能夠凝聚全黨的向心力，團結去打這場仗，這是當前應該去團結的事情。
 

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