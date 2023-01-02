新莊趣味彩繪燈籠DIY迎新年　侯友宜盼平安上好、幸福兔U

▲新莊趣味彩繪燈籠DIY迎新年。（圖／新北市新莊區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

迎新年慶元宵！新北市新莊區公所今年首度將彩繪燈籠活動會場，移師至中港大排願景館前廣場，市長侯友宜今（2日）出席活動與市民一起體驗彩繪燈籠，侯友宜表示，新莊已連續舉辦21年彩繪燈籠及迎春DIY活動，希望能夠藉活動凝聚大家的力量，讓市民朋友們能夠「平安上好、幸福兔U」，也祝福大家新年快樂。

侯友宜表示，新莊彩繪燈籠活動去年因疫情停辦，今年兔年是嶄新的開始，希望所有因疫情造成經濟受影響的市民朋友能夠一起度過難關，也期盼每個家庭互相關懷包容，共度平安好日子。活動現場大小朋友熱情地和侯市長打招呼，互道新年快樂，侯市長在名家製作的大燈籠上題字，燈籠上的建築彩繪更是以新泰塭仔圳為主題，象徵著新莊市容將愈來愈進步。

▲新北市長侯友宜出席新莊彩繪燈籠活動，與市民一起體驗彩繪燈籠。

侯友宜說，自中港大排完成整治後，每年耶誕節及情人節時水利局以特色光雕點亮水岸，讓市民能夠享受溫馨的遊憩河廊。市府未來在新泰塭仔圳重劃案持續進行河岸整治，從板橋湳仔溝、泰山大窠坑溪，到泰山貴子坑溪、新莊塔寮坑溪，拚淨零碳水域願景生活圈，打造永續宜居的城市。

新莊區長林耀長表示，特別感謝今年徐秀娥理事長、林文昌校長、吳聰文老師、劉秀梅老師、任淑齡老師、王品卉老師、陳弘年老師及周龍安老師等8位藝文界名家共同參與，特為活動各繪製1盞直徑60公分大燈籠，以喜慶繽紛的顏色點綴活動現場的熱鬧氛圍。

▲素面燈籠彩繪上喜氣洋溢的圖案，爸媽牽著孩子小手剪剪黏黏。



除了彩繪燈籠之外，新莊區公所也舉辦「新莊聚福迎祥兔 名家揮毫送春聯」活動，邀請多位書法名家現場揮毫，歡迎民眾一起來收藏，活動時間為1月14日上午10至12時及下午2至4時分別於新莊區公所、後港市民活動中心舉行；1月15日上午10至12時及下午2至4時分別於福營行政大樓6樓及福壽市民活動中心舉行。