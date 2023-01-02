　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北率業者搶攻過年商機　年節特色商品展售會開跑

▲新北率業者搶攻過年商機　年節特色商品展售會開跑。（圖／新北市經發局提供）

▲2022新北耶誕市集累計到場人次超過30萬人，業績達730萬元。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應疫情解封，為帶領新新北業者搶攻年節商機，新北市政府經發局將於1月13日至15日連續3天，板橋車站B1廣場辦理「2023新北特色商品年節展售會」，活動將精選25家新北特色伴手禮和美食名店，希望藉此協助商家拓展商機、振興經濟並提升新北伴手禮品牌知名度，一起搶攻農曆年節商機，讓民眾過個歡樂溫馨的年節。

▲新北率業者搶攻過年商機　年節特色商品展售會開跑。（圖／新北市經發局提供）

▲新北嚴選集結所有獲獎業者推出優惠感恩週，創造超過1千萬營業額。

經發局長何怡明表示，在庶民經濟發展上，市府持續帶領業者參展和推出優惠活動，希望藉此創造更多消費商機。今年10月新北嚴選徵選出46件特色商品和31間美食名店後，隨即集結所有獲獎業者推出聯合優惠，辦理為期七天的新北嚴選感恩週，創造了超過1千萬的營業額，提升業者業績2成以上。

經發局補充，新北特色商品年節展售會預計於1月13日至15日為期3天於板橋車站B1廣場展售，開放名額為25個參展攤位，凡是領有新北市政府核發的公司登記、商業登記或工廠登記的業者，或者是登記於外縣市但在新北市設有分店的店家，均可報名參展。相關參展簡章請至「經濟發展局」官網查詢，亦可諮詢專線：02-2958-0011分機376鄧先生。

▲新北率業者搶攻過年商機　年節特色商品展售會開跑。（圖／新北市經發局提供）

▲2023新北特色商品年節展售會將於板橋車站B1廣場辦理，報名期間至1月3日截止。

【更多新聞】

►新北萬人元旦同步升旗　團結齊心開創共好未來

►基隆元旦升旗「台灣頭看日出」　謝國樑勉市政團隊共創新願景

►基隆搖滾跨年迎2023　謝國樑、林右昌同台倒數計時

►基隆暖暖親子館「快閃童樂繪」　小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事

ET快訊
G點真的存在嗎？泌尿醫解答　「神祕敏感地帶」由來曝光
警官涉恐嚇取財遭2大過免職　痛哭曝內幕「差點被槍打死」
快訊／桃園槍殺畫面曝光！黑道大哥飛奔逃命　遭狂轟倒地慘死
辛苦搬貨「年終卻比人低」　長勤員工嘆：能走的都去星宇了
快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」鞠躬淚吐心聲
30歲兒還單身！母心急掏400萬「結婚就給你」　他淡定回1字
Toyz開特斯拉猛滑手機！遭勸反嗆：不需要看前方
他GG突長出「5.5公分怪角」！醫看傻揭1警訊：恐要整支剁掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北率業者搶攻過年商機　年節特色商品展售會開跑

新北寵物業評鑑結果出爐　197間獲評優良店家

新北五股水碓觀景公園　眺望城市光景盡收眼底

三重魚市場年節漁獲大促銷　新北五大海鮮禮盒開放訂購

新莊趣味彩繪燈籠DIY迎新年　侯友宜盼平安上好、幸福兔U

探視祝福元旦寶寶　張善政：透過補助政策桃園生育率六都最高

保障行人安全　桃市府「行人優先時相、行穿線退縮」雙管齊下

蕭壠迎新年藝陣館什家將　互動探索館換新風貌

滿足南科家庭就近入學需求　善化茄拔國小幼兒園校舍新建增班

盲人環台公益路跑　台東大武分局起跑

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

宋慧喬遇霸凌仔「一拳貓下去」　身上全是疤...佈局18年復仇

新北率業者搶攻過年商機　年節特色商品展售會開跑

新北寵物業評鑑結果出爐　197間獲評優良店家

新北五股水碓觀景公園　眺望城市光景盡收眼底

三重魚市場年節漁獲大促銷　新北五大海鮮禮盒開放訂購

新莊趣味彩繪燈籠DIY迎新年　侯友宜盼平安上好、幸福兔U

探視祝福元旦寶寶　張善政：透過補助政策桃園生育率六都最高

保障行人安全　桃市府「行人優先時相、行穿線退縮」雙管齊下

蕭壠迎新年藝陣館什家將　互動探索館換新風貌

滿足南科家庭就近入學需求　善化茄拔國小幼兒園校舍新建增班

盲人環台公益路跑　台東大武分局起跑

軍權僅次金正恩！　北韓換掉「軍事第2號人物」朴正天

莫蘭特送戰靴給9歲男孩！鐵粉哭了　媽為替兒圓夢開了386公里

警官涉恐嚇取財遭2大過免職　痛哭曝內幕「差點被槍打死」

快訊／桃園槍殺畫面曝光！黑道大哥飛奔逃命　上半身遭狂轟倒地慘死

辛苦搬貨「年終卻比人低」　長榮航勤員工嘆：能走的都去星宇了

美大學公布2023年「應封殺字詞」清單　GOAT登第一

喬帥兩年來首度在澳洲出賽　雙打賽事吞敗仍獲英雄式歡迎

快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」淚吐心聲

Toyz開特斯拉猛滑手機！遭勸反嗆「有毛病」：我不需要看前方

G點真的存在嗎？泌尿醫解答　「神祕敏感地帶」由來曝光

戲精弟被摸頭秒切暴哭模式　哥發現「神奇按鈕」玩上癮！

地方熱門新聞

桃園勞動局呼籲航空業者　發放合理年終

台南啟動2023年重要節日維安作業

停車休息被摸走10萬　毒蟲被捕

桃園宏其婦幼　2023年元旦寶寶接生18名

威天宮浴火重建ING　關聖帝君安座祈福大典

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

台南好young跨年晚會演唱會線上觀看全台最高

屏東市元旦升旗暨健行　民眾參與熱絡

蕭壠迎新年藝陣館什家將

探視元旦寶寶　張善政：桃園生育率六都最高

2023冬山舊河港燈節　光影視覺迎新年

空拍直擊！高雄夢時代跨年現場爆人潮

「高雄怎麼走？」　翁恆春迷失80公里

善化茄拔國小幼兒園校舍新建增班

更多熱門

相關新聞

新北寵物業評鑑結果出爐　197間獲評優良店家

新北寵物業評鑑結果出爐　197間獲評優良店家

新北市政府動保處依據特定寵物業管理辦法，於今年11月完成2年1次的寵物業評鑑。為評鑑本市寵物業者，動保處邀請專家學者、動保團體、業界代表及本處人員共7人，組成評鑑委員會來為毛寶貝們把關，本次評鑑優良的店家共有197家，店家對於毛寶貝的照護也更加人性化。

新莊彩繪燈籠迎新年　侯友宜盼幸福兔U

新莊彩繪燈籠迎新年　侯友宜盼幸福兔U

三重魚市場年節漁獲　五大海鮮禮盒開放訂購

三重魚市場年節漁獲　五大海鮮禮盒開放訂購

新北五股水碓觀景公園　眺望城市光景盡收眼底

新北五股水碓觀景公園　眺望城市光景盡收眼底

新北男車內昏迷命危　金山勇警CPR救回

新北男車內昏迷命危　金山勇警CPR救回

關鍵字：

新北年節業者展售會

讀者迴響

熱門新聞

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

18歲男星陳屍家中！死因是藥物過量…雙親悲揭真相

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

「產檢發現胎停」二度失去寶寶！林舒語崩潰：為什麼又離開

桃黑道大哥遭轟6槍　緊急送醫不治

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

蔡依林台下驚見「長髮妹掉出雙球」！大尺度畫面瘋傳

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

行李員「遭瞬間吸入飛機引擎」慘死

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面