新北率業者搶攻過年商機　年節特色商品展售會開跑

▲2022新北耶誕市集累計到場人次超過30萬人，業績達730萬元。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應疫情解封，為帶領新新北業者搶攻年節商機，新北市政府經發局將於1月13日至15日連續3天，板橋車站B1廣場辦理「2023新北特色商品年節展售會」，活動將精選25家新北特色伴手禮和美食名店，希望藉此協助商家拓展商機、振興經濟並提升新北伴手禮品牌知名度，一起搶攻農曆年節商機，讓民眾過個歡樂溫馨的年節。

▲新北嚴選集結所有獲獎業者推出優惠感恩週，創造超過1千萬營業額。



經發局長何怡明表示，在庶民經濟發展上，市府持續帶領業者參展和推出優惠活動，希望藉此創造更多消費商機。今年10月新北嚴選徵選出46件特色商品和31間美食名店後，隨即集結所有獲獎業者推出聯合優惠，辦理為期七天的新北嚴選感恩週，創造了超過1千萬的營業額，提升業者業績2成以上。

經發局補充，新北特色商品年節展售會預計於1月13日至15日為期3天於板橋車站B1廣場展售，開放名額為25個參展攤位，凡是領有新北市政府核發的公司登記、商業登記或工廠登記的業者，或者是登記於外縣市但在新北市設有分店的店家，均可報名參展。相關參展簡章請至「經濟發展局」官網查詢，亦可諮詢專線：02-2958-0011分機376鄧先生。

▲2023新北特色商品年節展售會將於板橋車站B1廣場辦理，報名期間至1月3日截止。