▲新北寵物業評鑑結果出爐，197間獲評優良店家。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處依據特定寵物業管理辦法，於今年11月完成2年1次的寵物業評鑑。為評鑑本市寵物業者，動保處邀請專家學者、動保團體、業界代表及本處人員共7人，組成評鑑委員會來為毛寶貝們把關，本次評鑑優良的店家共有197間，店家對於毛寶貝的照護也更加人性化。

動保處表示，本次評鑑特別著重於是否有懸掛許可證及新北市特定寵物買賣定型化契約書、店家發生消費糾紛的次數、狂犬病疫苗施打、犬貓飼養環境、是否有提供民眾生命教育及法規宣導等項目。動保處對優等業者將予以表揚，同時針對評鑑丙等業者進行輔導改善，丙等業者需於1個月內改善完成並通過複查，提醒店家若連續2次評鑑成績為丙等，依規定將廢止其許可，寵物店家不可不慎。

動保團體動督盟祕書長何宗勳表示，「寵物業評鑑」標準應該以「動物福利」為優先考量，尤其環境清潔、飲食、照顧，還有提供足夠活動空間是非常重要。另外，契約透明詳盡、提供專業飼養指南、告知如何善盡飼主責任等也是評鑑重點，而避免糾紛、消費者的服務，更是企業能永續經營下去的基礎。

何宗勳說，此次動保處會同委員前往訪視，發現數間評鑑優等的店家採取不關籠，開放式的飼養環境以及人性化的管理，貓隻在其中如同家中一般舒適，充分的社會化與人的互動毫無障礙，從環境、動物福利方面都值得大家來學習，獲得評鑑優等是實至名歸。

動保處長楊淑方表示，新北市寵物店家在新冠肺炎疫情期間，提供214隻寵物安置場所，共計6354人次受益，在隔離期間落實防疫，協助民眾照護寵物，兼顧寵物生活品質，以達到政府與產業合作，同時顧及動物福利。除了成立防疫旅館外，也配合動保處成立愛心認養小棧，並且提供舒適安全的寄養環境，目前新北市共成立85間愛心認養小棧，已協助動保處認養出5651隻毛寶貝，成果非凡。