▲新北五股水碓觀景公園，眺望城市光景盡收眼底。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府景觀處推動「城市覓徑」計畫，五股水碓觀景公園依山而建，周邊大多為住宅區，距離城市鬧區最近的後山，公園總面積約為10.5公頃，基礎設施完善，有停車場及廁所之外，還有依等高線分層的森林步道，各森林步道間依據地形設置階梯做垂直連結，給民眾層層向上的登山體驗。

景觀處表示，公園的各層森林步道路線皆設有休閒、遊憩空間和觀景設施，園區配合坡度遍植花木，有體健設施區、健康步道、自行車道、慢跑道及6條不同長度的休閒步道，還有7座分別命名為涵亭、凌霄、御風、覽勝、懷德、浩然、肇基的觀景涼亭，頗富詩意。

▲新北五股水碓觀景公園，夜晚賞閃爍燈火夜景。

景觀處說，色彩繽紛討喜的「賞景健身展望台」、具浪漫氛圍的「看飛機展望台」，讓市民朋友們在城市的綠色秘密基地中發現驚喜與樂趣，早上瞭望雙北的城市景觀；下午看夕陽美景；夜晚賞閃爍的燈火夜景，收盡各個時序的新北城市光景。

農業局長李玟表示，新北市推動的「城市覓徑」讓市民體驗不同挑戰性的登山行程，想享受森林浴、吸收芬多精、遠離都市壓力及喧囂的民眾，不用舟車勞頓跑到山區，到都會區的公園就能享受自然及戶外休閒的服務，透過步道及輔助設施呈現山中小徑氛圍，讓公園成為距離城市最近的後山。

▲垂直銜接森林步道的階梯。

▲具浪漫氛圍的「看飛機展望台」。

▲綠意盎然森林步道。