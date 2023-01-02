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三重魚市場年節漁獲大促銷　新北五大海鮮禮盒開放訂購

▲三重魚市場年節漁獲大促銷 新北五大海鮮禮盒開放訂購。（圖／新北市漁業處提供）

▲頂級海鮮年節禮盒。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每當過年前各大銷售通路都會推出包羅萬象的年節禮盒，令人難以抉擇。新北市政府漁業處特別推薦全國漁會三重示範魚市場五大年節禮盒，五種禮盒各有適合的消費族群，包括年節必備白鯧，以及時令最夯的龍虎石斑，高檔生干貝及鮑魚，開封後即可烹飪享用，即日起至1月15日開放訂購。

漁業處表示，三重示範魚市場為了在過年佳節推銷全台優質魚貨，特別挑選時令魚貨推出五大海鮮禮盒，其中「頂級年節海鮮禮盒」組裡有白鯧，龍虎石斑、龍虎石斑切片，適合乾煎煮湯肉質鮮甜，而生干貝、鮑魚則可煮火鍋乾煎都鮮甜可口，而軟絲及黑虎蝦，配上芹菜及蒜香奶油，搖身一變為芹菜軟絲及香蒜奶油黑虎蝦等圍爐大菜。

▲三重魚市場年節漁獲大促銷 新北五大海鮮禮盒開放訂購。（圖／新北市漁業處提供）

▲優選海鮮年節禮盒。

另外，還有加熱即食的蒲燒鰻，為忙碌的家人補充體力，滿滿海鮮佳餚從年初吃到年尾，過年圍爐霸氣又美味，整組只要3500元，送禮自用都有面子，市場針對不同消費族群推出各式組合年節禮盒，有龍虎石斑為首的嚴選禮盒，用來清蒸煮湯肉質Q彈美味，配上生干貝、軟絲及鮭魚，而白鯧必備的精選禮盒，乾煎魚肉細緻可口，過年餐桌上的主角非牠莫屬，加軟絲川燙搭配五味醬提升整體風味。

漁業處長張麗珍表示，三重示範魚市場今年推出五大年節禮盒，顧慮到大小家庭、小資族，禮盒除了年節必備的白鯧外，也搭配了基本黃魚、石斑、干貝、鮑魚等，歡迎民眾至「三重示範魚市場」網路商城訂購，選出最適合自己的專屬禮盒，開心過年來吃魚，年年有餘。

▲三重魚市場年節漁獲大促銷 新北五大海鮮禮盒開放訂購。（圖／新北市漁業處提供）

▲嚴選海鮮年節禮盒。

▲三重魚市場年節漁獲大促銷 新北五大海鮮禮盒開放訂購。（圖／新北市漁業處提供）

▲精選海鮮年節禮盒。

▲三重魚市場年節漁獲大促銷 新北五大海鮮禮盒開放訂購。（圖／新北市漁業處提供）

▲特選海鮮年節禮盒。

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