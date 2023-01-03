廣發現金「最下策」　美女醫：寧願補助弱勢

▲總統蔡英文發表新年談話，「錢要花在刀口上」。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

總統蔡英文宣示，超徵稅收不會普發現金。對此，美女醫師吳欣岱認為，在討論超徵的稅收要怎麼用時，廣發現金是最下策，「繳稅和發放現金這之中無形耗費了多少的行政及人力成本？她寧願這些錢用來補助弱勢、加強國家韌性及各種公共建設。」

吳欣岱2日在臉書說，蔡總統近日公布，根據財政部的精算，2022全國稅收可望超過預算數4500億元，中央政府可運用的有約3800億元；各黨派民意代表紛紛表示意見，有人主張減稅或是廣發現金，也有人主張用在弱勢社福的補助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我認為廣發現金是最下策」，吳欣岱表示，繳稅和發放現金這之中無形耗費了多少的行政及人力成本？她寧願這些錢用來補助弱勢、加強國家韌性及各種公共建設，「但我也很能理解想要廣發現金的民眾心態：錢不拿回到自己手上，誰知道政府拿來幹什麼了？」

吳欣岱指出，民眾對政策的疏離和不信任其來有自，以醫療人員舉例，近期多家醫院發生防疫津貼「被收回」案，有醫師一次被收回高達10幾萬元；也有清潔人員被要求繳回，付不出來無助哭泣，且無法理解被追討的原因，工會正在積極協調中。

▼吳欣岱認為，廣發現金是最下策。（示意圖／記者周宸亘攝）

吳欣岱提到，再舉一個例子，健保多年來總額制號稱財務缺口，「一點不到一元變相打折我們的薪資收入，但卻不斷地納入新的給付項目，這種不斷被剝奪的感受，或許才是源頭。」

吳欣岱表示，很多案例追根究底，其實行政單位也未必是苛刻了誰或是不願意給錢，只是一切依法行政卻又沒有良善溝通的平台時，受僱勞工總是最弱勢的一方（但也是人數最多的一方），成立工會初衷就是希望有一個反映「大家」想法的窗口，不見得要對抗政府，反而希望能作為互動的管道。

吳欣岱認為，1萬元對中產階級家庭來說可能是一場愉快的出遊，對負擔比較大的家庭則可能是救急孩子的學費，「錢當然很重要，但如何用在刀口，並且妥善溝通讓最多人都支持，會是執政黨很大的考驗。」

蔡英文在元旦發表2023新年談話，宣示超徵稅收不會普發現金，這政策決定不容易，「錢要花在刀口上」。但英系立委王美惠再度呼籲，請總統體恤基層民眾生活上的壓力，盼普發現金照顧全民。立委何欣純也說，要發現金才能好過年。