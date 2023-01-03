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意外發現「男友是百人斬」　別校也是狩獵場！妹子崩潰：他現在很乖

▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO意外得知男友過去是百人斬 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

另一半竟有不為人知的一面。一名女網友表示，日前和朋友出門吃飯，聊天過程中卻意外得知，男友過去竟然是學校有名的百人斬，連別校都是男方的狩獵範圍，讓她相當震驚，因為男友現在非常乖，去哪裡都會報備，很難想像對方先前竟是玩咖，讓她不知道該怎麼面對。

原PO在網路論壇「zuvio」發文表示，跨年那天約了很久沒有見面的高中同學一起出門，聊天過程中意外發現對方是男友的大學同學，可是對方一看到男友照片就面有難色。在她苦苦追問下，同學才透露，其實她男友在大學裡是有名的百人斬、約砲王，不只系上學姐學妹，就連社團或是別校的人都逃不出她男友的手掌心。

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同學還說，即使有些女孩已經聽說她男友的事蹟，但因為男方又高又帥，還很會逗女生開心，所以還是很多人願意上床。原PO聽到此事後感到相當震驚，因為男友現在很乖，走在路上都不會多看別的女生一眼，手機密碼也不曾隱瞞，也都會主動報備，「很難想像這樣的男友以前竟然是個玩咖」。

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO男友現在和過去判若兩人。（示意圖／ETtoday資料照）

雖然朋友認為，看男友現在的表現，應該是已經收山了，是真心對待這份感情，希望她不要將此事放在心上。但原PO還是無法看開，一想到男友以前可以和別人隨便發生關係，心中就有疙瘩，直喊「已經後悔為什麼要問了」。

不少網友看到後紛紛表示，「確定收山就不錯吧，反正妳總有一天都要知道接受」、「收山比欺騙或繼續約好吧，你也可以坦白問問，如果你真的很介意的話」、「你有心結了，就去找你男友解啦～他若真愛你，就會說清楚講明白了，說句公道話，誰沒有過去呢」、「介意的話，請好好想想這個檻你過不過得去，忍得了一時忍不了一世，過不去的話最後還是得分手」。

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