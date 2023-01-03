嫌男友鄉下人！「流水席9000元」霸氣開50桌　女友怒：這樣能看嗎

▲原PO想辦一桌2萬元的喜宴。（示意圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

「辦流水能看嗎？」一名女網友抱怨，與男友交往3年準備結婚，殊不知未來公婆想辦一桌9000元的流水席，而她卻希望辦一桌2萬在飯店裡，接著一臉嫌棄直呼「鄉下人是不是很愛辦流水席？一桌還不到10000元，這樣的菜色真的能吃嗎？」文章曝光後，引來眾網友反酸，「妳全家人才是鄉下人！」

一名女網友在臉書《匿名2公社》表示，男友是高雄人，而她是台北人，也計畫好今年完成終身大事，豈料兩人為了「宴會方式」而鬧得不愉快，因為未來公婆想辦流水席，原PO則想在飯店裡完婚。

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原PO崩潰抱怨，流水席每桌約9000元，會席開45至50桌左右，其中原PO親友只有4至5桌，因此希望能辦在高檔飯店，一桌至少能有2萬元以上水準，「我覺得結婚是人生大事...加上有許多大學同學也會來，辦流水能看嗎？」

夾在長輩與原PO之間的男友卻主張，爸爸曾任職里長10多年，為了方便里民才選擇辦流水席，一席話原PO難以接受，導致小倆口陷入冷戰中。

對此，原PO也委屈發問，「2023年了，現在的鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？而且一桌還不到10000元，這樣的菜色真的能吃嗎？」

文章曝光後，一票網友秒選吃爆流水席，「流水席很好吃欸，餐廳吃氛圍的」、「飯店20000／桌，吃不到什麼（人事成本大概佔掉60%）；流水席9000／桌，可以吃到龍蝦、生魚片，而且都是很新鮮的食材」、「我選流水席，現在餐廳易求，流水席難遇啊！經典中的經典」、「南部流水席比飯店好吃多了，9000應該很可以，台北人來吃會很驚豔，而且現在的婚禮顧問流水席也布置浪漫，飯店價差拿來請婚顧跟蜜月綽綽有餘」、「流水席比飯店的還敢用材料，又更好吃，而且妳男友又是南部人，南部的流水席真的只有用霸氣來形容」、「飯店2萬，我中南部8000元就能屌打了」。

▲網友一致秒選流水席。（圖／翻攝匿名2公社）



也有網友反酸，「不要嫁了，不然妳也會變成妳所謂的鄉下人」、「如果妳覺得理直氣壯，為什麼要匿名」、「妳出錢妳決定，他爸出錢他爸決定，妳只要負責當天美如天仙就好了」、「我支持妳分手，妳男友值得更好的」、「我要是男方家人，我當下一定會說這個婚別結了，什麼叫鄉下人？妳全家人才是鄉下人」、「現在的女生虛榮心真的是...乾脆不要結婚了吧」。

▼流水席菜色就是霸氣又澎派。（示意圖／翻攝自爆廢公社）





