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女大生去完宗教營隊「想出家」！男友被甩快瘋了：她還想休學

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲女友突然以想出家為由提出分手。（示意圖／xframe）

網搜小組／鄺郁庭報導

女友參加完夏令營回來，突然提出分手，理由讓他超傻眼。一位男網友日前在論壇「Zuvio」匿名發文，提到女友被朋友拜託，就答應去當佛教夏令營的志工，沒想到活動結束後，女方就要求分手，理由竟是「想出家」，甚至還萌生休學念頭。這一切讓原PO直呼「我跟他媽都快瘋了」，其他人也看呆。

男網友發文「女友想出家」，文中求助「交往三年的女友突然說自己想出家怎麼辦？她還沒剃頭髮，我就焦慮地快把自己頭髮拔光了」，接著提到起因，是大三的女友去當了一次佛教夏令營的志工，「女友本身沒有信教，但經不住有信教的朋友拜託，就去了。」

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沒想到女友回來之後，就突然提分手，告訴他理由是「想出家」，讓男方滿頭問號。而頭痛的不只原PO一人，因為女友來找他哭訴，出家的念頭不被家人支持，「她不止想出家，還想要休學，我跟他媽都快瘋了。」

原PO當下便找藉口安慰及勸阻，「就算為了父母，也要等大學畢業、完成學業，給多年培養妳的父母一個交代，也能安心斬斷紅塵」，說了一堆連他自己「都不相信的鬼話」才勉強勸住，但仍斷不了女方堅持分手的想法，「她還是堅持要跟我分手嗚嗚嗚嗚！」。

貼文一出，就有人傻眼留言，「這是被洗腦了吧？」「才一次就被洗腦了，女友的思維也太薄弱。」「才參加這個宗教組織的一次活動，就打算休學然後終身加入？」有網友則建議，「不要用勸的，對這種狀態的人，勸是沒用的。」「你跟她說可以帶髮修行，等父母年老歸西再考慮出家，沒盡好孝順父母的責任就離開，這不是真正的佛教會要她做的事。」

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