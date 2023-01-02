長榮航勤虧損9938萬「仍發年終、加薪」！他怒批員工：別無理取鬧

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長榮航勤虧損9938萬「仍發年終、加薪」！王浩宇怒批員工：別無理取鬧

記者閔文昱／綜合報導

長榮航勤因不滿年終只有1個月，元旦151人請假、今（2）日仍有43人請假，導致多班航班受到影響，長勤董事長陳有玉清晨甚至衝第一線親搬行李作業，不過員工仍揚言春節、228連假將再請假。對此，前桃園市議員王浩宇指出，長榮航勤去年前三季虧損9938萬，但資方仍給員工年終、加薪，怒指員工「真的不要再無理取鬧」！

王浩宇2日下午在臉書發文表示，長榮航空確實有賺錢，但是是靠貨運，長榮各子公司裡面，跟貨運、機修有關的長榮倉儲、航太去年都賺錢，但這不代表長榮航勤就會賺錢，「因為航勤主業是代理各航空公司客運地勤業務，過去幾年，客運業務大減，到今年第四季才開始逐漸恢復。」

長榮航勤董事長和主管衝第一線協助行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

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▲長榮航勤董事長和主管衝第一線協助行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

王浩宇揭露，長榮跟客運相關的子公司，長榮航勤去年前三季虧損9938萬、空廚虧損3億、長汎旅行社虧損3439萬，客運相關的到目前為止還是虧錢，不過，這幾年航空業雖然辛苦，但長榮航、相關子公司不但沒有裁員動作，今年仍對員工加薪，「更何況，前兩年航勤的員工業務其實不算太忙。」

至於有員工質疑，長榮海運發那麼多年終，為什麼不分給航勤？王浩宇直言，依公司法兩個獨立公司根本不可能這樣做，「真的不要再無理取鬧。」

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