釀罷工春節航班恐大亂！交長承諾「不會發生」籲企業讓員工好過年

▲長榮航勤員工不滿年終僅一個月，元旦連假集體休假，大批行李無人力處理。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航勤、桃園航勤不滿年終獎金過低，發起依法休假抗爭，甚至揚言將於春節、228連假罷工，恐衝擊連假期間疏運。交通部長王國材表示，「交通部不會讓罷工發生」，華航董事長謝世謙將於明日與工會討論相關訴求，交通部也呼籲，企業應讓員工好過年，不要只以績效決定獎金多寡。

長榮航勤工作繁重，加上1個月年終遠低長榮航空3個月，元旦3天連假爆發431人次請假潮，衝擊航班，且春節恐再重演。

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此外，桃園航勤也揚言將於春節罷工，提出六大訴求，包括夜間津貼調漲至75元、調薪4％、重新訂定薪資結構、操作津貼增加1000元、技術津貼增加2000元、員工職等之10年常態晉升改善方案、檢討升等制度導致員工流失方案。

▲長榮航勤發起合法休假抗爭，導致元旦連假期間長榮航班受衝擊。（圖／長榮航提供）

王國材今日出席觀光局小提燈亮相記者會時表示，交通部不會讓春節罷工發生，華航董事長謝世謙將於明日與桃勤工會協商，希望能先解決年終獎金的問題，讓員工可以好過年。

至於長榮航勤集體休假一事，長榮航空表示，今日約10人內臨時休假，還在可控範圍內。王國材指出，長榮航勤因疫情影響，航班減少、服務班次也減少，因此營收大受打擊，不過長榮集團其他公司收入亮眼，加上航勤員工薪資普遍不高，長榮應協助子公司，盡量照顧員工。

王國材表示，行政院國營企業發年終獎金時，也會有政策性因素考量，不會只因虧損來決定年終績效獎金多寡，畢竟疫情等外部因素不是員工可以左右的，所以應另外考量。