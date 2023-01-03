批桃市勞動局「態度讓我傻眼」　賴香伶：怎會消極看待長榮勞資爭議

▲民眾黨立委賴香伶批中央到地方政府對長勞航勤勞資糾紛毫無積極作為。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

長榮航空子公司「長榮航勤」的員工不滿勞務繁重，年終卻僅一個月，元旦連假3天有431人請假，拒絕加班，導致航班大亂，並揚言春節、228連假將如法炮製。對此，長期關注勞權的民眾黨立委賴香伶3日喊話交通部、民航局跟勞動部，應盡速成立專案小組協助勞資雙方，另對於桃園市勞動局說雙方可以申請勞資爭議調解，賴香伶更直言，這態度她整個傻眼，怎麼會這樣消極？

長榮集團公布年終獎金數字，長榮海運年終高達45個月、長榮航空員工則約3個月，但長榮航勤員工僅有1個月，讓不少員工心生不滿，元旦連假3天有431人請假，導致機場大批行李缺乏人手搬運；長榮航勤部分員工也揚言春節、228連假將如法炮製。

對此，賴香伶3日表示，國人可能一開始對長榮員工抗議行為不太了解，會給予批評，甚至認為旅客權益受影響；但國人應反躬自省，是不是助長了對不受法治保障的勞工，其所發起自發性陳抗的污名，希望不了解這行業的朋友，先不要以訛傳訛地批評。

賴香伶指出，年關將近，很多企業年終獎金的確沒有分紅制度，但可以透過勞資協商或團體協約；而這次凸顯就是企業在獲利情況下，給予基層員工的一定獎勵，因性質造成企業內差別待遇，但至今交通部、民航局事前對於這樣的民怨，特別是這三年在機場勞力工作都由地勤承擔，政府沒有掌握清楚訊息，也未及時介入協助，現在又一副事不關己。

賴香伶呼籲，這種事交通部、民航局不該置身事外，應盡速成立專案小組協助勞資雙方。

另對於勞動部門，賴香伶說，桃園市勞動局說雙方可以申請勞資爭議調解，「我想這種態度也是讓我整個傻眼」，怎麼會用這樣消極心態，看待這麼大的勞資爭議？如果是一個地方政府力有未逮，勞動部可以成立重大勞動爭議專案小組，請部會及勞資雙方有個管道可以盡速協議。

因此，賴香伶也喊話勞動部，成立跨部會重大勞資爭議協助小組，協助地方政府跟機場相關勞工團體或組織，讓怨氣跟制度有所依循，開始進行未來勞資協議或團體協議的簽訂，這才是三贏局面。

長榮航勤元旦假期爆勞資糾紛，母公司長榮航空3日表示，長榮航勤現階段除了積極招募人才補足人力，以及尋求替代人力補足暫時性缺口，也將會持續與員工溝通公司的困境，避免臨時請假影響航班的情形。

長榮強調，旗下航勤在有能力的範圍內一定會照顧員工的福祉，雖然公司面臨總疫情以來至去年前3季虧損的窘境，但在疫情好轉以及航班逐漸恢復之際，公司已於去年11月1日調整技術津貼，年底發放年終獎金及調整薪資。

據了解，長榮航勤已依照全球地勤業務的市場機制，逐步調整各項收費，並調整部分業務項目，爭取更佳的營運績效，長榮集團主管透露，會隨著獲利狀況為員工爭取更佳的薪資福利，盡最大的努力照顧員工。