「侯盧配」2024國民黨最強棒？　盧秀燕鬆口：對台灣好都可討論

▲朱立倫、盧秀燕今輔選王鴻薇。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統選戰硝煙味漸起，被視為國民黨內2024熱門人選的新北市長侯友宜雖然遲遲未表態，但副手也逐漸被點名，其中就包括台中市長盧秀燕。被問及對「侯盧配」搭擋的看法，盧秀燕今（2日）表示，國民黨人才濟濟，「只要對台灣好，什麼樣的組合都可以考慮。」盧強調，個人意願不重要，國民黨要找出能贏的組合，這才重要。

盧秀燕今與國民黨主席朱立倫、台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇一同出席新春親子嘉年華。盧秀燕受訪時表示，只要對台灣好，對人民好，什麼樣的組合都可以談，不過個人意願不重要，最重要是能贏比較重要，國民黨必須找出完全勝利的組合，黨內人才擠擠，怎麼樣的組合能贏最重要。

盧秀燕強調，國民黨能贏得2024總統大選最為重要，無論是什麼樣的組合都可以談，「趙少康的說法不脫離我的想法，只要各方提出好的想法，都可以討論。」

不過，九合一選舉前盧秀燕被問及「侯盧配」相關時則是保守回應「可能性不大」，那時她說，國民黨只剩下新北市與台中市兩個直轄市長，不知道年底會選得如何？兩個直轄市長都去選總統，因此可行性不太大。

另外，外界傳出侯友宜多次找國民黨立委江啟臣接棒新北市長，朱立倫受訪說，侯友宜跟盧秀燕一樣都是國民黨最強母雞，也是最好的直轄市長，江啟臣則是黨內在立法院最優秀戰將，現在兩位都否認這樣的傳言，自己也無法再多做回應，現在讓侯友宜好好做事，江啟臣當戰將即可。