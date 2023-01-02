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蔡英文暫不普發現金　朱立倫不解：民進黨不是也很多立委主張嗎

▲朱立倫、盧秀燕今輔選王鴻薇。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲朱立倫、盧秀燕今輔選王鴻薇。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2022年稅收超徵4500億，總統蔡英文在元旦談話提到，並未具體討論發放現金或消費券。對此，國民黨主席朱立倫今（2）日受訪怒批民進黨搞一些五四三，即將要過年，能不能把這些錢分給民眾？國民黨一再強調還稅於民、要發現金，民進黨很多立委跟進主張，現在又後悔了，民眾真的無法接受。

北市第三選區立委補選候選人王鴻薇日前提出還稅於民政見，進而引發朝野重點關切。蔡英文昨在元旦談話上指出，2022年全國稅收超徵4500億，扣除分配地方政府700億稅收，中央可運用3800億；其中，1000億用於撥補勞保、健保基金財務缺口，同時增加電價補貼，另1000億用於啟動第一波加強韌性經濟方案的7項措施。

不過，蔡英文也提到，未來也許有第二波、第三波因應措施，「我們還是要審時度勢，以備不時之需」。蔡英文強調，在財政許可範圍之內，會適時研議全民共享可行方案，但會議並未具體討論發放消費券或現金，也沒有具體討論時程。

朱立倫今受訪直言，「真的無法理解」，4500億都是大家的血汗錢，民進黨講700億屬於地方政府沒問題，但3800億又切分1000億要做什麼，最後說1800億要還稅於民，現在又後悔不願意發現金，又要搞一些五四三。

朱立倫指出，最初王鴻薇是以一位媽媽的角色，提到有太多弱勢民眾、低薪年輕人及家庭要過年，又非常辛苦碰到這次疫情經濟情況，所以才會提出可否把這些錢分給民眾？這才是當時一直強調要還稅於民，並同時要發現金。朱立倫進一步質疑，很多民進黨立委不是也跟進王鴻薇主張？結果現在又後悔又要搞一大堆五四三的，民眾真的無法接受。

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國民黨朱立倫蔡英文還稅於民

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