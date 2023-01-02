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趙少康「夢幻藍」指點當立法院長　朱立倫：黨主席會把總教練做好

▲趙少康建議朱立倫可放在不分區立委第一名，並爭取當立法院長，朱立倫回應，媒體人總有很多創造力、想像力，他現階段就是做好總教練工作。（圖／國民黨提供）

▲趙少康建議朱立倫可放在不分區立委第一名，並爭取當立法院長，朱立倫回應，媒體人總有很多創造力、想像力。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選舉結束後，各黨對於2024總統大選布局備受外界關注，中廣董事長趙少康在近期多次提及國民黨2024的人選，昨更點名黨主席朱立倫可排不分區立委第一位，爭取當立法院長。對此，朱立倫今（2）日受訪表示，趙少康是媒體人有很多創造力、想像力，自己現階段就是做好黨主席、總教練的工作，全力助北市第三選區立委補選候選人王鴻薇勝選。

趙少康昨公開直言，侯友宜及鴻海創辦人郭台銘任一位出來挑戰總統，都可以贏得2024總統大選，且不管郭侯配或侯郭配都有各種選擇。但朱立倫不在名單內？趙少康則說，朱可當不分區立委第一名，爭取立法院長一職。

朱立倫今下午與台中市長盧秀燕一同合體王鴻薇，赴北市培英公園參加新春親子嘉年華活動。對於趙少康喊話，朱立倫受訪時回應，每一個人都有自己的角色，趙少康是媒體人總是有很多創造力、想像力，侯友宜是最好的新北市長就好好做事，現階段就做好市長工作，而他現階段最重要的工作就是讓王鴻薇當選，以及接下來南投補選。朱立倫說，自己作為黨主席就把總教練工作做好，謝謝媒體人趙少康發想，但個人角色有所不同。

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