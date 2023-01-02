趙少康頻喊總統初選「殺朱卡侯」？　朱立倫笑：我想他不會殺我

▲趙少康建議朱立倫爭取當立法院長，朱立倫回應，媒體人總有很多創造力、想像力。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統選戰硝煙味漸起，中廣董事長趙少康已表態有意角逐黨內總統初選，更定義自己為「救援投手」，引外界揣測「殺朱卡侯」，對此，黨主席朱立倫先是開玩笑表示，「我想他不會殺我吧」，自己就是好好做黨主席，大家團結一致並把現在的角色扮演好，秉持決心國民黨要走對的路、提對的人，及放下自我、無私無我團結努力，就能得到民眾認同並勝選。

朱立倫今下午與台中市長盧秀燕一同合體王鴻薇，赴北市培英公園參加新春親子嘉年華活動。針對傳聞侯友宜多次找國民黨立委江啟臣接棒，遷戶籍角逐新北市長補選。朱立倫直言，侯友宜跟盧秀燕都是最強母雞，也是最好的直轄市市長；江啟臣也是立法院最重要戰將，也是台中最優秀立委，「既然現在兩位都否認，這樣的傳言我就無法回覆了。」

盧秀燕受訪則被問到，侯盧配挑戰2024是否有可能？盧秀燕回應，國民黨人才濟濟，「只要對台灣好、人民好及各縣市好，怎樣的組合都可以談、可以考慮」；盧強調，個人意願不重要，能贏比較重要，國民黨要找出能完全勝利組合。

那認為江啟臣適合接班台中或新北？盧秀燕重申，國民黨必須在2024總統能贏最重要，要以此為大前提，其他都可以討論。談及對侯郭配想法？盧秀燕指出，趙少康講的也未脫離她的範圍，她講的是大範圍、大框架，2024國民黨要能贏，怎樣的組合大家都可談並集思廣益，不只是趙少康善意，包括王鴻薇也會有一些想法，這都可以討論。