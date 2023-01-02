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補選倒數衝刺投票率　王鴻薇打「團體戰」複製蔣萬安勝利方程式

▲▼王鴻薇26日上午在松江、民權路交叉口一處空地拜票並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲王鴻薇選前之夜預計邀請馬英九、蔣萬安站台。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選將在1月8日舉行，距今（2）日只剩不到1個禮拜，在此倒數最後關頭，藍綠候選人紛紛提出衝刺策略；尤其面對補選投票率一般偏低的情形，國民黨候選人王鴻薇打算沿用台北市長蔣萬安的勝選方程式，亦即透過團體戰、多管齊下來催出基本盤。

王鴻薇自從獲得國民黨提名以來，蔣萬安團隊便予以全力支援，從地方服務處主任到九合一大選團隊，每一位都是剛打贏首都選戰的即戰力；如今進入選戰最後關頭，王鴻薇表示，在黃金周一定是竭力爭取選票，因為如果這席立委無法守住，蔣萬安就會跛腳、會有後顧之憂，希望大家投票讓蔣萬安得到完全勝利。據悉，為了不讓蔣萬安跛腳，在蔣團隊全力加持之下，王鴻薇的選前衝刺策略便是沿用蔣萬安的勝選方程式。

由於本次選舉性質屬於補選，面對補選投票率一般偏低，催出基本盤是最重要的策略；而此情形也如九合一大選時，由於擔心出現投票率低迷情況，蔣萬安當時便是透過團體戰來催出基本盤，例如幾次造勢都是「北北基桃連線」，與黨主席朱立倫合體車掃，黃金周播送與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕的合體影片，選前之夜也與六都候選人線上串聯。

如今王鴻薇也如法炮製，元旦假期接連與朱立倫、蔣萬安、侯友宜、盧秀燕、中廣董事長趙少康等大咖合體，也找來立委洪孟楷、陳玉珍等人站台助講，接下來明天還有18位議員分組站街口拜票。王鴻薇對此表示，這次選舉會讓大家看到國民黨團結一致的氣氛，接下來還有很多志同道合的朋友會來協助。

此外，如同蔣萬安選前舉行「敲中大會」，王鴻薇近來積極在社群網站發文打空戰，黨中央也籌組「立委補選快打部隊」。同時也如蔣萬安選前與大咖合體拍片衝刺選情，王鴻薇這次也跟馬英九、朱立倫等人錄製催票影片，未來還會有其他大咖拍片相挺。至於選前之夜，王鴻薇說，在1月7日晚上會有選前之夜，地點應選在中山區的榮星花園，這部分都是台北市黨部做主要規劃，包含前總統馬英九、蔣萬安，都在市黨部邀請之列。

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