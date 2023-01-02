2024起手式？喊「台灣不是強國棋子」　侯友宜：政策方向要清楚

▲侯友宜出席2023迎新年慶元宵系列活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

被視為國民黨2024總統大選熱門人選的新北市長侯友宜，昨參加新北市元旦升旗典禮時，提到當前國際情勢多舛，台灣無法置身於事外，「更不能成強國的棋子」，被外界解讀為參選2024總統的起手式。侯友宜今（2）日對此答覆媒體詢問，稱新北市是一個國際城市，所以不管在國際還是台灣，新北市就是一個大市，他特別表示，「是一個可以『做大事』的好城市。」台灣在非常重要的國際地緣戰略關係的位置上，因此政策方向要非常清楚。

侯友宜長期民調高居不下，九合一大選更以超過對手45萬票高票連任，被各界視為代表國民黨參選總統的第一號人物。儘管侯友宜始終未表態參選，但近期言行卻越來越有「總統格局」，昨天元旦他在臉書發文，對當前國際情勢、國內政局提出觀點，被外界解讀為參選2024總統的起手式。

侯友宜今天出席新北市慶元宵系列活動，被媒體詢問近期有比較聚焦在兩岸跟國際，是不是有特別找學者來補課備戰2024嗎？侯友宜對此答覆，稱新北市本來就是一個台灣的縮影、是一個國際大城市，這4年來常常有國際的城市外交，以及姊妹城市的互訪，新北市已經是串起國際化一個大都會的一個願景。

侯友宜接著說，所以新北市在這裡扮演一個國際城市，也會串起北台共好，讓台灣更好；其實新北市不管在國際上，在整個台灣上，新北市就是一個大市。他特別表示，「也是一個可以『做大事』的好城市。」