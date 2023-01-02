游淑慧曝「好幾個月沒繳房租」沒挨罵　網：房東還有房要出租嗎？

▲游淑慧自曝已好幾個月沒繳房租。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧今（2）日於臉書貼出一張LINE的對話截圖，自曝自己不小心好幾個月忘記繳房租，幸好房東很佛心，沒跟她計較，此文一曝光，網友紛紛在底下留言，「想問房東還有房子要出租嗎？」

游淑慧貼出LINE對話截圖顯示，自己跟房東「自首」，她一直以為房租是自動轉帳，但剛剛看發現已經停了好幾個月，也就是自己已經好幾個月沒繳房租，只見房東回了一個「笑到哭」的貼圖，並沒有責怪她，以為她只是因為前陣子選舉太忙沒空轉帳，讓她大讚真的是「佛心的房東」，她也自嘲「工作精光，生活白癡，開春第一傻」。此文一出，網友們紛紛留言，「這麼佛心的房東，還有房子要出租嗎？」

此外，游淑慧雖自嘲「工作精光，生活白癡」，事實上，她其實事業、愛情兩得意，在選舉前被爆出跟《三立新聞網》總編輯劉世澤相戀，因《三立新聞網》普遍被外界視為親綠媒體，因此此事也引起部分藍營人士不滿，但她大方認愛表示，「那我只能說要拜託大家，相信我的智商，我的智商應該就是選了一個會尊重我的人，會包容我的人。」

▲游淑慧與房東的對話截圖。（圖／翻攝自游淑慧臉書）