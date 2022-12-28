桃園運將中風倒臥家中苦撐6天　房東會同警方及時救援

▲警方開門而入。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名獨居計程車司機徐姓男子(58歲)疑因近日氣溫驟降，突然身體右半部失去知覺，倒臥租屋處無法動彈達6天之久，房東多日不見徐男出入，於是向警方報案，員警到場後與房東一同開鎖進入，發現徐男倒在地奄奄一息幾乎無意識，遂立即通知救護人員前來將人送醫，及時救回徐男的性命。

▲▼嚇見躺在地上奄奄一息的徐男，將他緊急救出並送醫救治。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，一名房東於27日23時許至三菓派出所報案，稱他已多日未見到其房客徐姓男子，不論撥打電話或是前往其住處敲門均無人回應，擔心獨居的徐男發生意外，請警方一同前往關心。三菓所警員蘇承宇、張興全獲報前往查看，但敲門後依然無人回應，經聯繫徐男的任職的計程車行，亦表示徐男已6天沒有上班。

員警覺得有異，隨即請房東持鑰匙開門，一進門就看到徐男倒臥在地上奄奄一息、幾乎無意識，員警隨即以棉被覆蓋徐男幫他保暖，並通知救護人員前來將人送醫。徐男的家屬接獲警方通知後隨即前往醫院陪同，徐男家屬表示，徐男有心血管疾病，可能是最近天氣變化大，才會發生這樣的意外，非常感謝房東及警、消人員的及時幫忙，否則後果不堪設想。