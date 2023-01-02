長勤員工請假罷工！董事長衝第一線搬行李「滿頭大汗」：還是靠自己

記者朱祖儀／綜合報導

長榮航勤因不滿年終只有1個月，元旦151人請假、今（2）日仍有43人請假，導致多班航班受到影響。為此，長榮航勤董事長陳有玉也親自跳下去協助「盤櫃」及搬運行李作業，累得滿頭大汗，嘆說還是要靠自己，但也會再更積極找人。

長榮海運豪發45個月以上年終，長榮航空可拿到3個月年終，但負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤員工，年終卻只有1個月、明年加薪2千元，引發基層不滿情緒，眾多員工自發性發起大規模請假，昨上午及午班約151人臨時請假，因無足夠人力處理旅客行李作業，導致多個航班延誤。

為了解決這個問題，今日連長榮航勤董事長、總經理、協理等高階主管也都投入第一線，親自跳下去協助「盤櫃」和行李作業，加上行政和外面人力支援。長榮航空今天除了取消航班以及改時延遲航班外，表訂起飛班機則是正常起飛，部分航班出現延誤，影響情況較昨天趨緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在現場看到陳有玉正在協助搬運行李，累得滿頭大汗，他受訪時只強調會再努力找人，「自己公司的行政人員都出來幫忙，其他家有其他家的問題，所以我們還是靠自己，會更積極地再去找人」。

▲長榮航勤董事長協助行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

針對此次爭議，交通部長王國材今也正式表態，王國材表示，員工是公司的最重要支柱，請長榮集團妥善照顧員工，讓紛爭早日落幕。王國材接受《東森新媒體ETtoday》訪問時也說，長榮航勤沒有賺錢，但長榮集團有賺錢，應該從照顧員工方向來做，從集團的高度來處理和協助子公司，照顧員工，讓他們好過年，希望長榮可以妥善處理。