長勤43人請假！資方急調80人支援　長榮：航班延誤1小時內

▲長榮航勤急調80人力支援第一線行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿年終僅1個月，長榮航勤今(1/2)仍有請假潮，前1天預先請假34人，今臨時缺勤43人，相較昨151人請假，已減少許多，長榮航勤董事長今親自「盤櫃」協助行李作業，長榮航勤表示，今已調派80人力支援，上午航班延誤時間約15到55分，沒有航班取消。

長榮航勤表示，長榮航勤因應可能有部分員工臨時請假，為避免人力因素造成地面作業異常而延誤航班，昨(1/1)日部門主管除了致電休假員工勸說出勤。

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長榮航勤指出，今(1/2)日另重新檢視人力規劃，除了原排班作業人員及支援人力外，包含董事長及總經理等行政主管以及現場作業主管，於上午6時即到作業現場協助搬運行李、清艙、推輪椅作業，與同仁一起站在第一線，早班技術性及非技術性支援人力約80名，以盡最大的努力讓航班得以正常起降。

▲長榮航勤董事長陳有玉親自到現場協助行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

長榮航勤指出，在航班作業順序方面，將會以離場的客機優先作業，到場的客機次之，再其次為貨機航班作業。

長榮航空則表示，今(1/2)日上午12:00前預計離場客機25班、貨機3班，抵達客機10班、貨機0班；上午由桃園機場出發的航班少數航班因天候因素來機晚到及地勤作業有些許延誤，延誤時間約15分至55分之間，平均航班延誤約30分，沒有任何航班取消。