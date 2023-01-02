長勤請假抗議！寧花2倍薪找派遣卻未加年終　一畫面讓員工更心寒

記者李姿慧／台北報導

長榮航勤請假事件邁第3天，資方調人力支援，預期明天可恢復正常，有員工透露，長勤除從高雄調人外，還花兩倍薪找派遣，卻不同意增加年終；另長勤清潔洗衣部員工透露，請假抗議潛藏更多不公平待遇，他們加薪幅度僅機場本部員工一半，常無給加班，主管隔著玻璃看趕工，卻不願說句話爭取人力，令人心寒。

▲長榮航勤調派人力支援作業，預計明天恢復正常。（圖／記者李姿慧翻攝）

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一名員工表示，長勤公司今不公開出勤記錄，沒有辦法明確掌握多少人休假，但長勤從高雄調40多人北上支援，且不是支援1天、2天，還花2倍薪水找派遣，日薪2400元，卻不願意增加年終，看在員工心裡很不開心。

員工指出，人力派遣人員對機場相關地勤操作不熟悉，在管制區內，接觸對象跟飛機相關裝備若不了解沒經過扎實基本訓練，可能會把裝備弄壞，有安全疑慮，機具車輛也並非隨便人都可以開的，長勤對外宣稱有人力支援，但能做事的並不多，開關門、開機具車、對飛機操作加水或航機引導等都需要專業人員。

另還有長榮航勤清勤洗衣部員工透露，這次機場員工集體請假抗議的問題，其實潛藏著更多不平等的待遇，不論是盈餘或盈虧，在調薪方面，長榮航勤清勤本部的員工幾乎都是機場本部員工的一半。就今年來說，長榮航勤對外發佈年終1個月並加薪2000元，但清勤洗衣部或保養部員工卻只有1000元，這長期的問題導致不同部門薪資差距愈來愈高，今年保養部的員工招不到人，長榮航勤將洗衣部的員工調去支援，這種挖洞補洞而不深究原因，導致保養部門確定今年結束。

清勤員工指出，他們工作繁多，公司徵不到人致使員工必須提早上班、延後下班，這些都是無給加班，因為真的做不完，公司還規定上班前一小時後才能打上班卡，下班後半小時內打下班卡，但很多同事都是早上7時前就到，晚上7時後才下班，因長期配置人員不足，中間休息時間或午休時間都有員工趕工，主管在樓上隔著玻璃窗看，卻一句話都不願向人事單位爭取人力，只希望員工不要給添麻煩。

該員工指出，洗衣部一位組長因責任心重，因必須準備隔天工作事項晚下班了，在路途出了車禍，公司推責認為是他自己要晚下班，導致小主管對公司心冷，而主動提早退休。

對此，長榮航勤表示，於疫情期間無航班在高雄機場起降，長榮航勤為了讓駐點於高雄的同仁保持各項機場作業的熟悉度，以及補充疫情期間離（退）職人力，每星期輪調11名同仁支援桃園機場地勤作業，每個月有44位的人力至北部支援，此輪調作業已逾兩年，並非是因此次員工臨時請假事件而緊急調派。

長榮航勤指出，長榮航勤派遣工是彌補暫時性人力不足之需求，其薪資不含勞健保及退休金提撥與其他福利，與正職員工相比有失公允，長榮航勤仍以照顧正職員工薪資福利為首要。