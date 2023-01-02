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長勤董座現身搬行李！員工猛酸「演甚麼」　爆1個月沒上內部APP

▲▼長榮航勤員工爆料。（圖／讀者提供）

▲長榮航勤員工爆料董事長已1個月沒上內部APP通訊軟體。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航勤請假事件邁第3天，今有43人臨時請假，長榮航勤調派80人支援，長勤董事長陳有玉清晨更衝第一線親搬行李作業，不過卻遭員工上網爆料，指陳有玉在內部APP通訊軟體已「一個月沒上線」，猛酸「現在出現是在演什麼？」；還有員工爆料狂酸，董、總看不懂行李條，只剩立行李和收籃子功能就已滿頭大汗。

長榮航勤請假事件爭議延燒，長勤調派人力補缺口，長榮航勤董事長陳有玉以及總經理等主管更是在清晨6時許赴機場支援第一線，親自搬運行李，機場記者直擊現場，畫面中只見陳有玉滿頭大汗，協助轉盤行李排放。

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不過畫面曝光後，就有長榮航勤員工上網爆料，指陳有玉一個連公司專用的群組APP都超過1個月沒上線的人，掛個董事長的名，在那邊演什麼東西？群組每天都在回報公司所發生的狀況，都超過1個月沒上線了，你說他有多關心公司？」

▲▼長榮航勤員工爆料。（圖／讀者提供）

▲長榮航勤員工爆料。（圖／讀者提供）

另還有長榮航勤員工上網發文猛酸，指「謝謝董事長、總經理貼心幫忙把行李立起來，幫忙收空籃子，如果幫忙打進櫃子就更棒棒了」。發文更指「董總因為看不懂行李條，指剩下立行李和收籃子功能而已，兩位就滿頭大汗了。」

據悉，長榮航勤內部有APP社群軟體，不過並非每個員工都會使用，甚至有員工從來沒用過，多數員工仍依賴Line等通訊軟體；此外，長榮航勤貨運和行李作業有SOP，高階主管今臨時支援分配工作為非技術性範圍。

對此，長榮航勤表示，陳有玉董事長是從最基層逐步升任，也負責過機場業務，十分了解第一線員工的辛勞；2022年從長榮航空升任長榮航勤董事長以來，雖然正值疫情期間、公司營運艱辛之際，但在公司的能力範圍內仍不斷努力提升員工福利。

長榮航勤表示指出，陳董事長每日進辦公室上班，也不時前往第一線視察業務，對於公司大小事瞭若指掌，多數同仁均可見證；今因平日多以會議、mail或line為溝通，較少使用公司內部的APP，有心人卻藉此抹黑，實令人遺憾。

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