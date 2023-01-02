長勤43人缺勤！春節還有請假潮　交長表態要長榮「妥善照顧員工」

▲長榮航勤員工不滿年終僅一個月，元旦集體請假，大批行李無人力處理。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

不滿年終僅1個月，長榮航勤今(1/2)仍有請假潮，前1天預先請假34人，今臨時缺勤43人，相較昨151人請假，已減少許多，長榮航勤董事長今親自「盤櫃」協助行李作業，航班延誤數量和時間減少，不過員工揚言春節、228連假將再請假。交長王國材今也表態，要求長榮集團妥善照顧員工，讓紛爭早日落幕。

根據《東森新媒體ETtoday》掌握，今天長榮航勤排班318人，前一日有34人已請假，今臨時缺勤43人。

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為避免上演昨天航班大亂情況，長榮航勤董事長、總經理和主管也親自跳下去「盤櫃」協助行李作業，今天長榮航班僅有部分延遲，地勤作業衝擊影響減小。不過員工怒氣未消，已揚言春節、228連假也將請假，恐衝擊春節疏運。

▲▼長榮航勤董事長陳有玉(上圖)和主管衝第一線協助行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

交通部長王國材今也正式表態，王國材表示，員工是公司的最重要支柱，請長榮集團妥善照顧員工，讓紛爭早日落幕。

王國材接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，長榮航勤沒有賺錢，但長榮集團有賺錢，應該從照顧員工方向來做，從集團的高度來處理和協助子公司，照顧員工，讓他們好過年，希望長榮可以妥善處理。