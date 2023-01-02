長勤爭3個月年終！工會曝「資方態度強硬」　春節恐爆更大請假潮

▲長榮航勤董事長和主管衝第一線協助行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航勤年終爭議延燒，元旦151人請假，今續有43人請假，規模雖已縮小，不過危機沒落幕，春節長勤恐迎來更大規模請假潮，加上華航投資的桃勤醞釀春節罷工，春節班機可能大亂。長榮企業工會顧問周聖凱表示，目前資方態度強硬，看來年終沒有調高意思，可能再發生春節請假潮，也有員工談到可與桃勤聯手。

長榮航勤請假事件延燒，恐再衝急春節疏運，交通部長王國材今表態，要求長榮集團妥善照顧員工，讓紛爭早日落幕。

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長榮企業工會顧問周聖凱表示，今天持續仍有員工請假，不過人數較昨天少，據聞，長榮航勤也從高雄其他場站調人支援，目前長榮航勤公司看起來態度強硬，認為1個月年終和明年加薪2千元都沒有少給，員工希望比照長榮航空3個月年終獎金，長榮航勤目前看起來沒有想調高的意思，員工希望改善的工作條件都沒看到，春節很可能再發生請假潮，因為長榮航勤人數本來就不足，若請假人數一堆，加上春節天數更長，影響航班將會更多。

周聖凱指出，已有長榮航勤員工有意願成立工會，替員工爭取權益，春節期間桃勤工會也不排除罷工，有員工也提到長榮航勤和桃勤員工可以聯手，但後續如何發展還要觀察。

醞釀春節罷工的桃勤工會副理事長湯文華表示，工會預計1月4日與資方針對年終和調薪勞資協商，1月6日前往交通部陳抗，若無具體回應，1月6日過後將針對六項訴求舉辦罷工投票，另長榮航勤員工若要成立工會，桃勤工會願意協助輔導。