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獨／穩住航班！長榮航勤董總衝第一線盤櫃　請假「剩30多人」　

▲▼長榮航勤員工不滿年終僅一個月，集體休假，大批行李無人力處理。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲長榮航勤員工不滿年終僅一個月，元旦早班和午班151人請假，大批行李無人力處理。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航勤不滿年終僅有1個月，遠低長榮航空3個月，昨上午及午班約151人臨時請假，全天影響逾80航班，今仍有請假潮，交通部和民航局出手要求資方化解僵局。據悉，今請假人數變少，約30多人臨時請假，長榮航勤董事長、總經理親自跳下去協助「盤櫃」協助行李作業，今航班顯示正常起飛，部分出現延誤。

長榮海運豪發45個月以上年終，長榮航空可拿到3個月年終，負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終僅1個月年終，明年加薪2千元，但因遠低長榮航空，加上同業挖角，長期人力不足，員工工作量大增，長榮航勤員工不滿情緒爆發在元旦連假爆發。

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長榮航勤員工自發性發起大規模請假，昨上午及午班約151人臨時請假，因無足夠人力處理旅客行李作業，截至晚間7時影響79航班，其中44班出境航班延誤起飛，平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。

由於長榮航勤員工今天打算持續發動請假行動，交通部長王國材昨晚急電長榮航空董事長林寶水，民航局長林國顯昨晚也打電話給長榮航空及長榮航勤高層，要求全力化解僵局，維護旅客權益，長榮航勤全面動員，除勸說員工上班外，行政人力也全力投入，並尋找外面支援。

根據民航局掌握，今天原訂長榮航勤有300多人到班，今臨時請假人數不到昨天的一半，僅有30多人請假。

據悉，今天連長榮航勤董事長、總經理、協理等高階主管也都投入第一線，親自跳下去協助「盤櫃」和行李作業，加上行政和外面人力支援，長榮航空今天除了取消航班以及改時延遲航班外，表訂起飛班機則是正常起飛，部分航班出現延誤，影響情況較昨天趨緩。

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