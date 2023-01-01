長勤請假人數曝！79航班受影響　民航局要求長榮高層「化僵局」

▲長榮航勤員工不滿年終僅一個月，集體請假，大批行李無人力處理。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航勤不滿年終僅有1個月，遠低於長榮航空3個月，根據長榮航勤流出統計，昨約有215名員工請假缺勤，根據民航局掌握，今上午及午班約有151人臨時請假，截至今晚7點，共有79班次航班受到影響。民航局長林國顯已致電長榮航空及長榮航勤高層，要求維護權益、化解僵局。

長榮航勤今日因多員工臨時請假，導致地勤人力不足，嚴重衝擊長榮航空航班，影響旅客權益，交通部民用航空局局長林國顯先後致電長榮航空與長榮航勤高層，除要求維護旅客權益，也要求儘速與員工溝通、化解僵局。

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根據民航局掌握資訊，長榮航勤疫情前有員工2490人，目前有1890人，今天早上，原本安排327名人力，但有97人臨時請假；午班安排291名人力，有54人臨時請假。

由於長榮航勤早班和午班151名員工缺勤，衝擊長榮航班無法正常運作，截至今晚7點，共有79班次航班受到影響，其中入境航班35班次、出境航班44班次，其中，延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。

▲長榮航勤內部統計請假缺勤人數215人。（圖／記者李姿慧翻攝）

民航局表示，由於這些員工均為臨時請假，長榮航空與長榮航勤截至今晚仍無法掌握明日可出勤人數，林國顯也於今日先後致電長榮航空總經理孫嘉明與長榮航勤董事長陳有玉，要求落實對旅客權益的維護，並儘速與同仁溝通。

對於明天可能仍會有員工請假，林國顯要求陳有玉，應設法增派人手處理，降低對航班與旅客的衝擊。對於員工目前提出的訴求，林國顯也希望長榮航勤經營階層能正面、積極地與同仁溝通。

林國顯表示，地勤業這幾年受到疫情影響，經營環境確實相當嚴峻，但不管疫情前、疫情期間或逐步解封的現在，地勤員工工作辛苦也是不爭的事實。他希望公司能體諒同仁的辛勞，真的有難處，也應誠懇的向員工說明。

民航局強調，長榮航勤的狀況，長榮航空與搭乘長榮航班的旅客首當其衝，林國顯也要求長榮航空應積極掌握長榮航勤各種情況，並將可能出現的影響提前告知旅客，並透過協助簽轉等方式，降低對旅客的衝擊，維護旅客權益。