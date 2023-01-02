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侯友宜講「這1句」　林濁水曝：開始學講總統要講的話

▲▼侯友宜1日發表新年談話，表示「台灣不能成為強國的棋子」。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

▲侯友宜1日發表新年談話，表示「台灣不能成為強國的棋子」。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者江采蓁／綜合報導

新北市長侯友宜1日透過臉書發表新年談話，提到當前國際情勢多舛，台灣無法置身事外，指出「台灣不能成為強國的棋子」。對此，民進黨前立委林濁水認為，這句話代表侯友宜開始「學講總統要講的話」了，但他也表示，「侯友宜可能有認真學了，但是好好選，要拜對老師才OK」。

林濁水1日透過臉書指出，侯友宜終於開始「學講總統要講的話」了，就是因為這句「台灣不做任何強權的棋子」。但他也提到，這句話是深藍人最愛，民進黨領袖也有人跟，但他總聽不懂，他表示，若依他們的意，例如要下令台積電不要當美國棋子，高階晶片要趕快賣中國？又如，武器來源單押美國，容易受要脅變棋子，所以要開始向中國買戰機飛彈來排除危機？如美國軍艦進入台海，就要請共機來協助監控保護領空領海？

因此，林濁水表示，「侯友宜可能有認真學了，但是好好選，要拜對老師才OK」。此文一出也有不少網友留言，「侯友宜一旦投入總統選舉，很多議題無法再閃躲，有沒有料、底子夠不夠強能否通過檢驗就知道。」、「學？侯友宜自己已是老師。」、「反正他會贏，講什麼很重要嗎？」

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關鍵字：

侯友宜林濁水總統台灣強權棋子

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