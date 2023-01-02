「台灣不能成強國的棋子」　侯友宜曝新年願望

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者皮心瑀／新北報導

被視為國民黨2024總統大選熱門人選的新北市長侯友宜，昨參加新北市元旦升旗典禮時，提到當前國際情勢多舛，台灣無法置身於事外，「更不能成強國的棋子」，要心連心，建設美麗的家園，這是每個人的共同心願。

侯友宜說，看著青天白日滿地紅的國旗冉冉升起，迎向新年、揮別去年的同時，也不能遺忘，去年一整年，疫情席捲全球，台灣面臨十分嚴峻的挑戰，全國有近1萬6千人不幸染疫離世，但願逝者安息、傷者康復、親者堅強。同時要感謝所有守護這塊土地的第一線同仁，以及所有市民朋友的團結合作，感謝大家的無私奉獻，帶給新北市平安、祥和。

侯友宜提到，去年一整年的年度代表字中，台灣投出的前幾名是「漲」、「撐」，日本則投出了漢字「戰」，英國《牛津英語詞典》也選出年度代表字「Goblin mode」哥布林模式，意思類似中文的「躺平」，種種代表字，皆代表世界各地人民對於物價波動、戰爭威脅的負面感受。尤其看到台灣，茶葉蛋從一顆10元漲到13元，消費者物價指數(CPI)連續超過2%警戒線，社會充滿不安定感，這都是在疫後要共同面對的更艱鉅挑戰。

侯友宜表示，在烏俄戰爭、中美競爭、全球關稅壁壘分明的狀況下，台灣無法置身於事外，更不能成強國的棋子，要有清楚的政策、完整的布局，才能面對隨時變化的外在環境；對於內部，更要團結所有人的力量，在國家的旗幟底下，放下對立及衝突，不分你我、族群、黨派，愛中華民國，守護台灣這片土地，促進經濟產業發展，建構社會福利及安全網，一起帶動國家更好的未來。

侯友宜也強調，新北市是全台灣最大的城市，面對所有艱困的挑戰，四百萬名市民朋友一定會團結在一起，並扮演串起北北基桃宜甚至新竹縣市等北台灣平台的關鍵角色，推動交通、產業、教育、文化環境更好，「不只新北好，北台灣也要好，台灣才能共好」。

侯友宜指出，大家要手牽手守護中華民國，要心連心，建設美麗的家園，這是每個人的共同心願，只要全台灣人民團結，就可以創造無限大的力量，讓中華民國和平、安定、繁榮、永續，新的一年，一起加油、一同努力，繼續向前走。