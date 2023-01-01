幕後／串連戰鬥藍頻頻要求總統初選　趙少康意在「殺朱卡侯」？

▲趙少康近期動作頻頻。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2021年2月初，投身媒體多年的趙少康不只決定重返國民黨，更揚言爭取角逐2024總統大位；對看重聲譽的趙少康而言，做出如此重大政治宣示，絕對不會只是說說而已。如今隨著時序越來越接近2024，面對「綠營由盛轉衰、藍營群雄並起」的局面，趙少康的一言一行是否在「殺朱卡侯」則更加引發關注。

九合一大選過後，政壇情勢丕變，民進黨大敗導致總統蔡英文提前跛腳，也讓副總統賴清德倉促站到第一線；而大勝的國民黨則是人人都嗅到「重返執政」、「國會過半」的濃厚味道，不只重量級要角盤算著角逐大位，就連基層議員也亟思「世代交替」。

趙少康在九合一大選立下戰功，其所創立的「戰鬥藍」在全國拿下73席議員；尤其深具政治意義的首都台北市，市長蔣萬安、議長戴錫欽，也都是「戰鬥藍」成員，等於幫多年前痛失台北市長寶座的趙少康，了卻一樁心願。憑此戰功，趙少康近期發言越來越有「總統格局」，只見他不諱言「戰鬥藍」慶功茶會是為總統大選「暖身」，還強調「有比我合適的人選就支持，沒有比我合適的就自己出來」，同時亦首度提及國民黨總統人選應經過「初選及辯論」。

政壇解讀，以趙少康自視甚高的性格，在他眼中當然沒有比自己更合適的總統人選；至於所謂「初選及辯論」，則是衝著現任主席朱立倫以及新北市長侯友宜而來，因為朱在2022提名過程就有沒收初選的傾向，而侯則是不願違背對新北市民的承諾「落跑」登記初選，更不願在辯論場上遇到口才便給的趙少康。

事實上，九合一大選期間，趙少康不管是聲援未獲提名的羅智強還是鍾東錦，他一貫的態度就是初選；如今他引以為傲的戰鬥藍，同樣有一批年輕戰將如徐巧芯、徐弘庭，也敲鑼打鼓喊著要初選。因此對趙少康而言，他不只要為自己的總統之路披荊斬棘，更是要幫有意爭取立委提名的戰鬥藍成員拼出一條血路，只見他們互相唱和，從四面八方給朱立倫施加壓力。

▲侯友宜民調高居不下。（圖／記者林敬旻攝）

然而，政治不是空有理想而已，黨內人士指出，現實上多份民調顯示，僅侯友宜有勝選贏面，因此若趙少康「卡侯」成功，卻輸了大選，恐怕會被視為藍營最大戰犯。對此，趙少康固然不會輕言放棄參選總統的理想，但他也說，侯友宜民調輾壓所有人，只要侯表明參選，並主動登記初選爭取提名，「朱立倫想擋也擋不住」。

知情人士分析，初選從登記到辯論到投票及民調，為期長達1、2個月，若侯友宜登記參選，這段期間他既是新北市長，又是國民黨總統初選參選人，必須拜票造勢、接受媒體專訪，「新北市政要如何兼顧？絕對被對手天天照三餐罵！」換言之，只要哪個人提出要初選，那個人就是在擋侯友宜，或至少是在減損侯友宜「為新北好好做事」的人設。

值得觀察的是，在趙少康偕戰鬥藍小將一齊發力之下，朱立倫會否順勢而為推動初選？黨內人士表示，就是因為趙少康多次揚言參選，在多人有意願的情況下，朱就很難沒收初選。然而一旦舉辦初選，侯友宜未登記參加，或就算登記，卻在初選過程中聲勢遭到貶損，恐怕都是給其他競逐者彎道超車的機會，可能呈現「人人有機會、大家搶破頭」的局面，這對國民黨是福是禍，實難預料。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）