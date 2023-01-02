國發會稱超徵1800億「一定用人民身上」　林濁水：所以原先沒有嗎

▲去年度稅收超徵逾4500億元，政府將研議如何「全民共享」剩餘的1800億元。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

總統蔡英文近日召開國安會議後，宣布要研議「全民共享」超徵剩餘的1800億元稅收。國發會主委龔明鑫也掛保證「一定是用在人民身上」。不過，民進黨前立委林濁水質疑，「原來有很多數以千億的錢不是用在人民身上的？不知道那是用在那裡？」

林濁水在臉書表示，國安會議決議1800億元要在財政許可的範圍內，依總統指示來研議與全民共享的方案，所以是「有什麼怪怪的地方藏起來，不讓全民共享？」更令他不解的是，「全民共享和什麼國安危機相關嗎？為什麼還要開國安會議？還說非常困難的決定？」

林濁水說，龔明鑫掛保證「一定用在人民身上」，所以原先沒有嗎？那是用在哪裡？「原來有很多數以千億的錢不是用在人民身上的？現在終於承認了？是不是編在秘密預算？或連秘密預算裡都找不到，政府官員說話愈來愈難懂了。」

▲民進黨前立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）

一些網友看完也表示認同，「說話的公關災難」、「共享要開國安會議？」、「全民共享稅收是國安危機嗎」、「台灣民眾的包容跟體諒真的有容乃大，政府官員說不清楚！講不明白！連解釋都可能語塞或放棄！」

不過，也有人不以為然，引述律師林智群的貼文指出，「超徵」指的不是超額徵收，也不不代表政府額外或違法徵收，而是政府每年估算收到的稅額，如果實際徵到的高於預估值，就叫「超徵」，反之則叫「短徵」；近年來有4次「短徵」，人民也沒有補繳，那又何來「超徵」就該退錢一說？

這名網友認為，就算沒有發現金、五倍券「直接」用在人民身上，政府也可能補貼一些事業或公共建設，「間接」用在人民身上。